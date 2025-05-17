وسط ارتفاع درجات الحرارة، عاملات النظافة بالإسماعيلية يتقاسمن زجاجات المياه الباردة (صور)

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت ارتفاعا في درجات الحرارة، وذلك ضمن الموجة الحارة التي تضرب البلاد حيث تسجل درجات الحرارة ظهر اليوم، 42 درجة.

ارتفاع معدلات درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية

ورغم ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية إلا أن ذلك لم يمنع عمال وعاملات النظافة في محافظة الإسماعيلية من القيام بمهام أعمالهن اليومية في نظافة الشوارع ورفع الاتربة وتجمعات المخلفات.

عاملات النظافة بالإسماعيلية، فيتو

عاملات النظافة بالإسماعيلية، فيتو

فيتو ترصد عمال النظافة بالإسماعيلية

ورصدت عدسة "فيتو" بعض عاملات النظافة الفضليات في شوارع الإسماعيلية، وهن يقمن بتقاسم زجاجات المياه الباردة ويحتمين من أشعة الشمس الحارقة بأغطية الرأس، وظل الأشجار.

كما قامت البعض منهن باصطحاب أطفالهن معهن وتركهن تحت ظل العمائر خوفا عليهم من أشعة الشمس.

عاملات النظافة بالإسماعيلية، فيتو

عاملات النظافة بالإسماعيلية، فيتو

نظرة إلى رواتب العمال

ومن جانبها أكدت إحدى عاملات النظافة انها تقوم بهذا العمل يوميا وتحت أي ظروف سواء كان الجو حارا أو ممطرا باردا، فهي كل ما تبحث عنه هو طلب الرزق ولقمة العيش لإطعام أبنائها الخمسة، ليست عابئة بأشعة الشمس التي احرقت جلد وجهها في تعمل للحصول على راتبها والمقدر شهريا بمبلغ 2800 جنيه، وتبدأ وردية عملها منذ الساعة السابعة صباحا وحتى الرابعة عصرا.

عاملات النظافة بالإسماعيلية، فيتو

عاملات النظافة بالإسماعيلية، فيتو

ومع تصاعد درجات الحرارة ووصولها إلى ذروتها اليوم، يصبح الجسم أكثر عرضة لفقدان السوائل والأملاح بسبب التعرق المفرط، مما يؤدي إلى الجفاف الذي قد يؤثر بشكل سلبي على وظائف الجسم المختلفة، كالكلى، والتركيز العقلي، والطاقة العامة.

وتزداد أهمية التغذية السليمة في هذه الأجواء، حيث لا يقتصر ترطيب الجسم على شرب المياه فقط، بل تلعب الأطعمة والمشروبات الطبيعية دورًا كبيرًا في دعم توازن السوائل وحماية الجسم من آثار الحر الشديد.



أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن الوقاية من الجفاف تبدأ من المطبخ، عبر تضمين أطعمة غنية بالماء، ومشروبات طبيعية مرطبة، يمكننا تقليل تأثيرات الحرارة المرتفعة على أجسامنا.



في هذا التقرير تستعرض الدكتورة هدى، أهم النصائح الغذائية التي تساهم في حماية الجسم من الجفاف خلال الموجة الحارة، مع التركيز على الأطعمة والمشروبات الغنية بالماء والمعادن الضرورية.



أولًا: أهمية الترطيب خلال الموجات الحارة



الجفاف لا يعني فقط العطش، بل هو حالة يفقد فيها الجسم كميات كبيرة من الماء والأملاح الحيوية دون تعويض كافٍ. وتزداد احتمالية الجفاف خلال الصيف نتيجة العرق، والتنفس السريع، وأحيانًا قلة الرغبة في الأكل أو الشرب بسبب الحرارة.

الجفاف قد يؤدي إلى:

الإرهاق والتعب العام.

الدوخة وانخفاض ضغط الدم.

اضطرابات بالكلى والمسالك البولية.

جفاف الجلد والشفتين.

تسارع ضربات القلب.



ثانيًا: أفضل الأطعمة التي تحارب الجفاف



1. الفواكه الغنية بالماء

البطيخ: يحتوي على أكثر من 90% ماء، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة مثل الليكوبين، وهو مثالي للترطيب.

الشمام والكنتالوب: غنيان بالماء والسكر الطبيعي، ويساعدان على تجديد الطاقة.

الفراولة والتوت: بجانب نسبة الماء العالية، يحتويان على فيتامين C الذي يعزز مناعة الجسم.

الأناناس: يحتوي على إنزيمات طبيعية تساعد على الهضم، بجانب كونه مرطبًا طبيعيًا.

البرتقال والحمضيات عامة: توفر فيتامين C والبوتاسيوم، ما يساعد في توازن الأملاح.

2. الخضروات المرطبة

الخيار: من أكثر الخضروات احتواءً على الماء (نحو 95%)، ويمكن تناوله بمفرده أو إضافته للسلطات.

الخس والجرجير: يحتويان على كميات كبيرة من الماء والألياف.

الكرفس والفجل: غنيان بالسوائل والمعادن، ويساعدان في طرد السموم.

الكوسا: خفيفة على المعدة وغنية بالماء، ويمكن تناولها مطبوخة أو مسلوقة.

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