أحياء ومدن الإسماعيلية تستقبل القافلة الدعوية للأزهر الشريف

استقبلت محافظة الإسماعيلية القافلة الدعوية التي أطلقها الأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لنشر الفكر الوسطي والتصدي للأفكار المتطرفة وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتعميق معنى حب الوطن، وبيان سماحة الإسلام ووسطيته، والتخلص من الكذب والشائعات التي تضر الوطن.

تنفيذ سلسلة من الندوات

قامت القافلة الدعوية بالتعاون والتنسيق مع منطقة وعظ الإسماعيلية، ووحدة تكافؤ الفرص بديوان المحافظة، بتنفيذ سلسلة من الندوات التثقيفية الهادفة إلى تعميق مفهوم حب الوطن وتعزيز قيم المواطنة، وبيان سماحة الإسلام ووسطيته، والتحذير من الشائعات والأفكار الهدامة التي تضر بأمن واستقرار الوطن.

جانب من فاعليات القافلة الدعوية، فيتو

محبة الأوطان وقيمة الوطن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم

وتناولت الندوات التأكيد على أن حب الأوطان فطرة غريزية فطر الله عليها الإنسان، مستشهدةً بسيرة النبي ﷺ في تعلقه بوطنه مكة، وبمواقفه العملية التي أرست مبادئ المواطنة والتعايش المشترك، ومنها وثيقة المدينة التي نظمت العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين، واستقبال وفد نصارى نجران في مسجد النبي، بما يعكس أسمى صور التسامح الديني وقبول الآخر.

كما تم استعراض نماذج مضيئة من تاريخنا الإسلامي، من بينها موقف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند فتح بيت المقدس، وحرصه على حماية دور العبادة، تأكيدًا على أن الحفاظ على الوطن ومقدراته واجب ديني ووطني، وأن الجميع شركاء في حمايته والبناء من أجل رفعة شأنه.

وجاءت الندوات ضمن برنامج توعوي شمل عددًا من المواقع، حيث عُقدت الفعاليات في: مدرسة ٢٥ يناير الثانوية بنات، مركز ومدينة القنطرة غرب مركز ومدينة فايد، وقرية الحجاز.

وفي هذا السياق، استقبلت الوحدة المحلية لقرية الحجاز ندوة تثقيفية ثقافية، شهدت الندوة حلقات نقاشية تفاعلية مع الحضور، تناولت مفاهيم الانتماء الوطني، ودور الفرد في مواجهة الفكر المتطرف، وأهمية الاصطفاف خلف القيادة الرشيدة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

وتأتي هذه الجهود تأكيدًا على دور المؤسسات الدينية والتنفيذية في بناء الوعي المجتمعي، وترسيخ قيم المواطنة الصالحة، وتعزيز روح الانتماء والعمل المشترك من أجل مستقبل أفضل للوطن.

محافظ الإسماعيلية يوجه بتيسير عمل القوافل

وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، قد وجه بتيسير عمل القوافل الدعوية وتقديم كل سُبل الدعم لهم؛ لبدء عملهم في مراكز ومدن المحافظة لتحقق القوافل الهدف المرجو منها، مؤكدًا على الحرص على إقامة ندوات توعوية تستهدف جميع الفئات.

