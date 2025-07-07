محافظ الإسماعيلية: تركيب كاميرات مراقبة والتعاقد مع شركة أمن لمقابر منشية الشهداء (صور)

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الإثنين، مقابر مدينة الإسماعيلية بمنطقة منشية الشهداء دائرة حي ثان مدينة الإسماعيلية؛ لمتابعة حالة النظافة العامة بالمقابر ومراجعة منظومة الإنارة العامة بها.

أبرز الحضور خلال الجولة

وذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان مدينة الإسماعيلية، المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، المهندسة سماح المحمدي مدير عام مديرية الإسكان بالإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

استكمال أعمال النظافة

وخلال الجولة، وجَّه محافظ الإسماعيلية بتكثيف أعمال النظافة العامة بالمقابر بالتعاون والتنسيق بين الوحدة المحلية لحي ثان مدينة الإسماعيلية ومديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، بجانب مراجعة منظومة الإنارة العامة بها وصيانة وتركيب كشافات الإنارة العامة لتوفير الراحة والأمان لمواطني الإسماعيلية عند دخولها ليلًا للزيارة أو القيام بمراسم الدفن، علاوة على تشديد إجراءات الرقابة والأمن على كافة بوابات المقابر.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تركيب أنظمة كاميرات مراقبة

واختتم "أكرم" جولته مؤكدًا على تركيب نظام كاميرات مراقبة كامل، والتعاقد مع شركة أمن، وإنهاء كافة الأعمال داخل المقابر بنهاية شهر يوليو الجاري، على أن يقوم بجولة تفقدية أخرى للمقابر للإطلاع على ما تم من أعمال.

جانب من الجولة، فيتو

وناشد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، المواطنين بالتعاون مع الجهاز التنفيذي للمحافظة، والحفاظ على ممتلكاته وعدم إلقاء القمامة والمخلفات داخل المقابر لحرمتها.





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