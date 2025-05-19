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محافظ الإسماعيلية يتابع انطلاق فوج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضي المقدسة (صور)

جانب من مغادرة فوج
جانب من مغادرة فوج حجاج الجمعيات بالإسماعيلية، فيتو

انطلق اليوم الإثنين، فوج حجاج الجمعيات الأهلية من أبناء الإسماعيلية إلى المدينة المنورة، والذي   تطلقه وزارة التضامن الاجتماعي إيذانًا ببدء موسم الحج للعام الحج ١٤٤٦ ه‍ - ٢٠٢٥م.

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استقبال حجاج الجمعيات الأهلية 
 

جانب من مغادرة فوج حجاج الجمعيات بالإسماعيلية، فيتو
جانب من مغادرة فوج حجاج الجمعيات بالإسماعيلية، فيتو
جانب من مغادرة فوج حجاج الجمعيات بالإسماعيلية، فيتو
جانب من مغادرة فوج حجاج الجمعيات بالإسماعيلية، فيتو
جانب من مغادرة فوج حجاج الجمعيات بالإسماعيلية، فيتو
جانب من مغادرة فوج حجاج الجمعيات بالإسماعيلية، فيتو

وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، قد استقبل حجاج الجمعيات من أبناء الإسماعيلية يوم الاربعاء الماضي، لتسليمهم حقيبة المناسك والتأكد من تذليل كافة الإجراءات التي يقوم بها الحجاج موجهًا وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وكذلك  المشرف على الفوج بالمتابعة المستمرة معه للاطمئنان على أحوال الحجاج طوال فترة تواجدهم بالأراضي المقدسة.

 

تنظيم قرعة حجاج الجمعيات 

وأوضحت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية أن المؤسسة القومية للحج بوزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تنظم قرعة حجاج الجمعيات كل عام.  

جانب من مغادرة فوج حجاج الجمعيات بالإسماعيلية، فيتو
جانب من مغادرة فوج حجاج الجمعيات بالإسماعيلية، فيتو
جانب من مغادرة فوج حجاج الجمعيات بالإسماعيلية، فيتو
جانب من مغادرة فوج حجاج الجمعيات بالإسماعيلية، فيتو
جانب من مغادرة فوج حجاج الجمعيات بالإسماعيلية، فيتو
جانب من مغادرة فوج حجاج الجمعيات بالإسماعيلية، فيتو

تلقي طلبات الحج 

وأشارت إلى أنه تم تلقي طلبات الحج من يوم الأحد الموافق ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ وحتى الخميس الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤، وتسجيل جميع الطلبات المقدمة على البوابة من خلال مركز المعلومات، وبلغ إجمالي المسجلين ٢٩٧ وتم استبعاد ١٠ طلبات لعدم توفر الشروط، ليصبح إجمالي الطلبات المقدمة ٢٨٧ يمثلون ١٦ جمعية أهلية. 

جانب من مغادرة فوج حجاج الجمعيات بالإسماعيلية، فيتو
جانب من مغادرة فوج حجاج الجمعيات بالإسماعيلية، فيتو
جانب من مغادرة فوج حجاج الجمعيات بالإسماعيلية، فيتو
جانب من مغادرة فوج حجاج الجمعيات بالإسماعيلية، فيتو

نتائج قرعة الحج 

وأسفرت القرعة المُنعقدة بديوان عام الوزارة عن حصة محافظة الإسماعيلية لموسم الحج لعام ١٤٤٦ هـ ٢٠٢٥م، ٤٦ حاج تابع للجمعيات الأهلية (١٥ رجل و٣١ سيدة)، ومشرف من مديرية التضامن الاجتماعي.   

جانب من مغادرة فوج حجاج الجمعيات بالإسماعيلية، فيتو
جانب من مغادرة فوج حجاج الجمعيات بالإسماعيلية، فيتو
جانب من مغادرة فوج حجاج الجمعيات بالإسماعيلية، فيتو
جانب من مغادرة فوج حجاج الجمعيات بالإسماعيلية، فيتو
جانب من مغادرة فوج حجاج الجمعيات بالإسماعيلية، فيتو
جانب من مغادرة فوج حجاج الجمعيات بالإسماعيلية، فيتو

كما تم عقد عدة لقاءات وندوات صحية وندوات للحجاج وتم شرح الإرشادات الواجب اتباعها؛ للحفاظ على سلامتهم، والإجراءات التي سيخضع لها الحجاج فور وصولهم الأراضي المقدسة، وتوجيههم نحو سَلْك المسار الصحيح خلال الطواف والسعي، وحتى انتهائهم من أداء فريضة الحج. 

جانب من مغادرة فوج حجاج الجمعيات بالإسماعيلية، فيتو
جانب من مغادرة فوج حجاج الجمعيات بالإسماعيلية، فيتو
جانب من مغادرة فوج حجاج الجمعيات بالإسماعيلية، فيتو
جانب من مغادرة فوج حجاج الجمعيات بالإسماعيلية، فيتو
جانب من مغادرة فوج حجاج الجمعيات بالإسماعيلية، فيتو
جانب من مغادرة فوج حجاج الجمعيات بالإسماعيلية، فيتو

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد وجهت أعضاء البعثة الرسمية، برفع درجة الاستعداد القصوى، وتقديم أفضل الخدمات، وتذليل أي عقبات لكي يؤدي الحجاج المناسك في سهولة ويسر. 

 

 

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