المرشد الإيراني يرد على تهديدات ترامب: متكبر ومغرور

وسط جو من التهديدات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة، وبعد تكرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرات وتلويحه بالخيار العسكري، رد المرشد الإيراني علي خامنئي.

فقد نشر خامنئي، اليوم الإثنين، على حسابه باللغة الفارسية في "إكس"، صورة لتمثال ترامب على شكل مجسم فرعوني "محطم".

متكبر ومغرور

ووصف الرئيس الأمريكي دون أن يسميه بـ"المتكبر والمغرور الذي يجلس هناك يحكم على العالم بأسره".

آن بابایی که با نخوت وغرور نشسته آنجا راجع به همه‌ی دنیا قضاوت میکند، او هم بداند که معمولًا‌ مستبدّین ومستکبران عالم، از قبیل فرعون ونمرود ورضاخان ومحمّدرضا وامثال اینها، وقتی که در اوج غرور بودند سرنگون شدند،

این هم سرنگون خواهد شد.#مثل_فرعون pic.twitter.com/hxzJVQQOiL January 11, 2026

كما اعتبر أن على ترامب أن "يعلم أيضًا أن الطغاة والمستبدين في العالم، مثل فرعون ونمرود ومن على شاكلتهم، عندما بلغوا ذروة كبريائهم أُطيح بهم". وختم قائلًا: "هذا الشخص أيضًا سيُطاح به"، في إشارة إلى الرئيس الأميركي.

أتى ذلك، بعدما أوضح ترامب أنه يدرس إمكانية القيام بعمل عسكري ضد إيران وسط تقارير متزايدة عن حملات قمع للاحتجاجات الشعبية المناهضة للسلطات. وقال الرئيس الأميركي للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية ردًا على سؤال عما إذا كانت طهران قد تجاوزت الخط الأحمر الذي أعلنه سابقًا والمتمثل في قتل المتظاهرين: "يبدو أنهم بدأوا يفعلون ذلك".

كما أكد أن بلاده "تتابع الأمر بجدية بالغة"، وتدرس "بعض الخيارات القوية جدًا"، مردفًا "سنتخذ قرارًا".

عمل عسكري وهجمات إلكترونية

وكانت مصادر مطلعة أفادت سابقًا بأن مسئولين عسكريين ودبلوماسيين أميركيين سيطلعون ⁠ترامب يوم الثلاثاء المقبل على الخيارات المتاح اتخاذها مع إيران، منها تنفيذ هجمات إلكترونية وعمل عسكري محتمل.

في المقابل، حذر مسئولون إيرانيون من أن بلادهم ستستهدف ‌قواعد عسكرية أميركية إذا شنت الولايات المتحدة هجومًا عليها.

