هل يدرس ترامب إرسال قوات أمريكية لإيران لحماية المتظاهرين؟ مسؤول بالبيت الأبيض يوضح

أفادت قناة CNN التلفزيونية، نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب لا يفكر في نشر قوات أمريكية في إيران في إطار تدخله المحتمل لحماية المتظاهرين.

الخيارات المحتملة لشن هجوم على إيران

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه تم إطلاع ترامب على الخيارات المحتملة لشن هجوم على إيران وسط الاحتجاجات في البلاد، وأنه كان يفكر بجدية بتوجيه الضربات.

وأضافت القناة: "الخيارات التي يدرسها الرئيس (ترامب) لا تشمل نشر قوة عسكرية على الأراضي الإيرانية".

ترامب يحذر حكام إيران من استخدام القوة ضد المتظاهرين

وكان ترامب هدد مرارا بالتدخل في الأيام الأخيرة، وحذر حكام إيران من استخدام القوة ضد المتظاهرين، وحذر ترامب السلطات الإيرانية من العواقب المحتملة لسقوط قتلى بين المتظاهرين. وقال ترامب يوم السبت إن الولايات المتحدة "مستعدة للمساعدة".

وأفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن ترامب "يدرس بجدية" إصدار أمر بشن ضربة جوية على إيران، وسط تقارير عن حملة قمع دامية ضد المتظاهرين.

موجة احتجاجات واسعة على تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار

وتشهد مدن إيرانية عدة منذ أواخر ديسمبر 2025 موجة احتجاجات واسعة على تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، التي سرعان ما تحولت إلى شعارات سياسية تطالب بتغيير النظام وتندد بالمرشد علي خامنئي والحرس الثوري.

ورغم قطع الإنترنت وتشديد القبضة الأمنية، تتواصل المظاهرات والإضرابات في طهران ومحافظات أخرى، في ظل سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى والمعتقلين، وسط تحذيرات دولية من تصعيد أكبر وتلويح أمريكي بخيارات سياسية وعسكرية ضد طهران.

