الأحد 11 يناير 2026
خارج الحدود

إيران تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا الاحتجاجات، والرئيس يدعو لمسيرة مقاومة وطنية

احتجاجات إيران، فيتو
احتجاجات إيران، فيتو
أعلنت حكومة إيران الحداد الوطني لمدة 3 أيام، على ضحايا الاحتجاجات، بينهم عناصر من قوات الأمن، سقطوا خلال منذ أسبوعين، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي الأحد.

حكومة إيران تعتبر مواجهة المتظاهرين معركة وطنية

وبعدما تعهدت السلطات في طهران بالتعامل بحزم مع مثيري الشغب والمخربين، اعتبرت الحكومة مواجهتهم "معركة المقاومة الوطنية الإيرانية ضد الولايات المتحدة والنظام الصهيوني" اللذين سبق أن اتهمتهما طهران بالتدخل مباشرة في الاحتجاجات.

 

كما دعا الرئيس مسعود بزشكيان الإيرانيين إلى المشاركة في "مسيرة مقاومة وطنية" في مختلف أنحاء الجمهورية الإسلامية الاثنين، رفضا للعنف الذي يرتكبه "إرهابيون مجرمون"، بحسب ما أوردت القناة الرسمية.

الرئيس الإيراني يتهم أمريكا وإسرائيل بزعزعة استقرار بلاده

وقال بزشكيان، الأحد: إن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى زرع الفوضى والاضطراب في بلاده، عبر التحريض على ما وصفه بـأعمال الشغب، داعيًا الإيرانيين إلى النأي بأنفسهم عن مثيري الشغب والإرهابيين.

 

وشدد الرئيس الإيراني، في حديث للتلفزيون الرسمي على ضرورة عدم السماح لمن وصفهم بـ مثيري الشغب بزعزعة استقرار المجتمع، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى إرساء العدالة.

 

واتهم الرئيس الإيراني واشنطن وتل أبيب بإصدار الأوامر لمثيري الشغب لحرق السيارات والبيوت، معتبرًا أن ما تشهده البلاد لا يمكن تصنيفه احتجاجًا سلميًا، وقال: هل يعقل أن تحرق البيوت وسيارات الإطفاء وتسمى هذه احتجاجات؟.

أكسيوس: ترامب يدرس عدة خيارات لدعم الاحتجاجات في إيران وإضعاف النظام

رئيس إيران: أعداء ‎طهران يريدون زرع الفوضى والاضطراب بعد الحرب التي دامت 12 يوما

 

 

 

إيران طهران المقاومة الوطنية الإيرانية مسعود بزشكيان الإيرانيين بزشكيان الجمهورية الاسلامية أمريكا وإسرائيل مسيرة مقاومة وطنية

الجريدة الرسمية