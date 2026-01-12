الإثنين 12 يناير 2026
خارج الحدود

ترامب يؤكد تواصله مع زعماء المعارضة الإيرانية

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، أنه على تواصل مع المعارضة الإيرانية، بالتزامن مع تزايد الاحتجاجات الشعبية ضد السلطات في طهران.

وقال ترامب إنه على تواصل مع زعماء المعارضة الإيرانية، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى احتمال إجراء مفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأوضح ترامب: "إيران دعت أمس إلى التفاوض بشأن البرنامج النووي، وقد نلتقي بهم".

وبين الرئيس الأمريكي أن إيران "تريد التفاوض" وأنه "يجري الإعداد" لاجتماع.

يأتي هذا في وقت حث فيه نجل شاه إيران المخلوع، المقيم في الولايات المتحدة، قوات الأمن الإيرانية وموظفي الحكومة الأحد، على الانضمام إلى حركة الاحتجاج المتصاعدة في إيران.

وقال رضا بهلوي على منصات التواصل الاجتماعي: "أمام موظفي مؤسسات الدولة، وكذلك أفراد القوات المسلحة والأمنية، خياران، إما الوقوف مع الشعب وأن يصبحوا حلفاء للأمة، أو اختيار التواطؤ مع قتلة الشعب".

وكان الرئيس الأميركي قد أفاد في وقت سابق، الاثنين، بأن واشنطن تدرس خيارات قوية بشأن إيران، بما في ذلك الخيار العسكري.

وقال ترامب، على متن الطائرة الرئاسية، ردا على سؤال عما إذا كانت إيران قد تجاوزت الخط الأحمر الذي أعلنه سابقًا والمتمثل في قتل المتظاهرين: "يبدو أنهم بدأوا يفعلون ذلك".

وأكد ترامب أنه يدرس مجموعة من الردود على الاضطرابات المتصاعدة في إيران، بما في ذلك الخيارات العسكرية المحتملة، في ظل استمرار الاحتجاجات الواسعة التي تعصف بالبلاد.

وأضاف: "نتابع الأمر بجدية بالغة، والجيش يتابعه، ونحن ندرس بعض الخيارات القوية جدًا. سنتخذ قرارا".

