خارج الحدود

لجنة الأمن القومي الإيرانية: أسلوب مثيري الشغب أمريكي بالكامل

إيران، فيتو
وصف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي الإيرانية، أسلوب مثيري الشغب في البلاد بأنه "أمريكي بالكامل".

وقال إبراهيم رضايي، أمس "أسلوب الجرائم التي يرتكبها مثيرو الشغب المسلحون هو أسلوب أمريكي بالكامل"، مضيفًا: "قيادة الفوضى على أرض الميدان، وبالاستناد إلى أدلة واضحة، تقع بيد الموساد" على حد تعبيره.

وكانت إيران قد أعلنت اعتقال شخصين في محافظة خراسان الشمالية، بدعوى ارتباطهما بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد، وفق ما أفاد مصدر مطّلع في منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني.

كما أوضح المصدر أن قوات الأمن أوقفت المشتبه بهما في مدينة بجنورد، مشيرًا إلى الاشتباه بقيامهما بدور قيادي داخل شبكة يُقال إنها على صلة بالموساد، والمشاركة في تنظيم أعمال شغب وأحداث عنف في محافظة خراسان الشمالية، بحسب ما نقلته وكالة تسنيم.

ودعا الرئيس مسعود بزشكيان الإيرانيين إلى المشاركة في "مسيرة مقاومة وطنية" في مختلف أنحاء الجمهورية الإسلامية الاثنين، رفضا للعنف الذي يرتكبه "إرهابيون مجرمون"، بحسب ما أوردت القناة الرسمية.

وقال بزشكيان، الأحد: إن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى زرع الفوضى والاضطراب في بلاده، عبر التحريض على ما وصفه بـأعمال الشغب، داعيًا الإيرانيين إلى النأي بأنفسهم عن مثيري الشغب والإرهابيين.

وشدد الرئيس الإيراني، في حديث للتلفزيون الرسمي على ضرورة عدم السماح لمن وصفهم بـ مثيري الشغب بزعزعة استقرار المجتمع، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى إرساء العدالة.

واتهم الرئيس الإيراني واشنطن وتل أبيب بإصدار الأوامر لمثيري الشغب لحرق السيارات والبيوت، معتبرًا أن ما تشهده البلاد لا يمكن تصنيفه احتجاجًا سلميًا، وقال: هل يعقل أن تحرق البيوت وسيارات الإطفاء وتسمى هذه احتجاجات؟.

لجنة الأمن القومي الإيرانية إيران محافظة خراسان الحرس الثوري الإيراني الرئيس مسعود بزشكيان

