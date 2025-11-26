الأربعاء 26 نوفمبر 2025
محافظات

ضمن مبادرات التكافل الاجتماعي، توزيع 600 بطانية للأسر الأولى بالرعاية في دمياط

شيماء الصديق نائب
شيماء الصديق نائب محافظ دمياط
تسلمت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، 600 بطانية مقدمة من جمعية علي ومصطفى أمين (ليلة القدر) كمرحلة أولى للتوزيع، ضمن مبادرات التكافل الاجتماعي لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا مع حلول فصل الشتاء، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.

تعزيز التكافل الاجتماعي ودعم الأسر المحتاجة

جاء ذلك بحضور محمد عز الدين، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط، حيث أكدت المهندسة شيماء الصديق أن المبادرة تأتي في إطار جهود الدولة لتقديم الرعاية والدعم للفئات المستحقة، مشيدة بالدور الفعال للجمعيات الأهلية وشركاء المجتمع المدني في مساندة الأسر الأولى بالرعاية، خاصة في الفترات التي تزداد فيها الحاجة إلى الدعم الشتوي.

 

نائب محافظ دمياط تتسلم  كمية 600 بطانية مقدمة من جمعية علي ومصطفى أمين (ليلة القدر)
نائب محافظ دمياط تتسلم  كمية 600 بطانية مقدمة من جمعية علي ومصطفى أمين (ليلة القدر)

 

 

توزيع البطاطين على المستفيدين

وأوضحت نائب المحافظ أن البطاطين سيتم توزيعها على الجمعيات الخيرية في كل من مركز دمياط، وكفر سعد، وفارسكور، ليصل الدعم مباشرة إلى المستفيدين من الأسر الأكثر احتياجًا داخل تلك المناطق.

تقدير جهود الجمعيات وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني

وأعربت المهندسة شيماء الصديق عن خالص تقديرها للجمعيات على جهودها المستمرة في خدمة المجتمع، مؤكدة حرص محافظة دمياط على تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وعدالة.
 

