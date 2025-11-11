توزيع وجبات ساخنة وعصائر على العاملين بمنظومة النظافة في دمياط

في مشهد إنساني يعكس التقدير لجنود النظافة بدمياط

شهدت محافظة دمياط اليوم الثلاثاء، استمرار فعاليات مبادرة دعم العاملين بمنظومة النظافة التي أطلقتها المحافظة مؤخرًا، وذلك بتوزيع وجبات ساخنة ومياه وعصائر على عمال النظافة وسائقي المعدات في شوارع المدينة، بالتنسيق مع المجتمع المدني.

توجيهات نائبة دمياط

جاءت المبادرة تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وبتوجيهات من المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، وبالتعاون بين إدارة البيئة ووحدة السكان بديوان عام المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي.



وتهدف المبادرة إلى دعم وتحفيز العاملين في الميدان، وتيسير أداء مهامهم في بيئة عمل آمنة، من خلال توفير المعدات ووسائل الحماية الشخصية إلى جانب التقدير المعنوي والإنساني.

رسالة شكر على الرصيف

في أحد شوارع المدينة، التقطت عدسة “فيتو” مشهدًا مؤثرا لعامل نظافة يرفع وجبته بابتسامة عريضة، قائلا: “أهم حاجة نحس إن فيه حد مقدّر تعبنا”.. مشهد لخص الهدف الإنساني للمبادرة التي امتزجت فيها الجهود الرسمية والمجتمعية لتقديم الشكر العملي لهؤلاء الأبطال الصامتين الذين يعملون بصمت من أجل نظافة وجمال مدينتهم.

محافظ دمياط: دعم مستمر وتقدير مستحق

وأكد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، أن هذه المبادرات تأتي في إطار الحرص على تحسين بيئة العمل لعمال النظافة وتقديم الدعم اللازم لهم، مضيفًا: “عمال النظافة هم الجنود المجهولون في معركة الحفاظ على المظهر الحضاري، وواجب علينا دعمهم وتقديرهم بكل الوسائل”.

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة ستتواصل خلال الأيام المقبلة في مختلف المراكز والمدن، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، لتحقيق بيئة نظيفة ومظهر حضاري يليق بمحافظة دمياط.

