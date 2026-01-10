وكيل تعليم دمياط يتابع ميدانيًّا تأمين وصول الأسئلة إلى مركز التوزيع في كفر البطيخ

18 حجم الخط

في إطار الحرص على خروج العملية الامتحانية بصورة منظمة ومنضبطة، أجرى ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط جولة ميدانية لمتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات صفوف النقل وتأمين وصول الأسئلة إلى مقار اللجان.

تفقد مركز توزيع الأسئلة بكفر البطيخ

استهل وكيل الوزارة جولته بتفقد مركز توزيع الاسئلة بإدارة كفر البطيخ التعليمية، حيث تابع انتظام عملية تسليم مظاريف الأسئلة، مشددا على الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات الأمنية، والتأكد من سلامة المظاريف والأختام قبل تحركها الى مقار اللجان، بما يضمن وصولها في التوقيتات المحددة وبمنتهى السرية.

متابعة توزيع اسئلة نصف العام علي مناديب المدارس

غرفة العمليات ومتابعة لحظية مع الإدارات

وعقب الاطمئنان على خروج مظاريف الأسئلة، ترأس وكيل الوزارة غرفة العمليات بمقر ديوان ادارة كفر البطيخ التعليمية، حيث أجرى تواصلا مباشرا مع مديري الإدارات التعليمية لمتابعة وصول الأسئلة دون أي معوقات، موجها بضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب داخل اللجان، مع التأكد من جاهزية الأطقم الإدارية والطبية للتعامل الفوري مع أي طارئ.

تنسيق كامل لتأمين اللجان

وأكد الأستاذ ياسر عمارة من داخل غرفة العمليات أن مديرية التربية والتعليم بدمياط تعمل على مدار الساعة لتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب، لافتا إلى وجود تنسيق كامل مع كافة الجهات المعنية لتأمين اللجان وضمان سير الامتحانات في أجواء تحقق الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

إشادة بالتنظيم وتمنيات بالتوفيق

وفي ختام جولته، أشاد وكيل الوزارة بجهود القائمين على مركز توزيع الأسئلة وإدارة كفر البطيخ التعليمية، مثمنا دقة التنظيم وسرعة الاستجابة، ومتمنيا لأبنائه الطلاب دوام التوفيق والنجاح خلال فترة الامتحانات.

