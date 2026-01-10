السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل تعليم دمياط يتابع ميدانيًّا تأمين وصول الأسئلة إلى مركز التوزيع في كفر البطيخ

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم يتابع امتحانات نصف العام
18 حجم الخط

في إطار الحرص على خروج العملية الامتحانية بصورة منظمة ومنضبطة، أجرى ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط جولة ميدانية لمتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات صفوف النقل وتأمين وصول الأسئلة إلى مقار اللجان.

تفقد مركز توزيع الأسئلة بكفر البطيخ

استهل وكيل الوزارة جولته بتفقد مركز توزيع الاسئلة بإدارة كفر البطيخ التعليمية، حيث تابع انتظام عملية تسليم مظاريف الأسئلة، مشددا على الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات الأمنية، والتأكد من سلامة المظاريف والأختام قبل تحركها الى مقار اللجان، بما يضمن وصولها في التوقيتات المحددة وبمنتهى السرية.

متابعة توزيع اسئلة نصف العام علي مناديب المدارس
متابعة توزيع اسئلة نصف العام علي مناديب المدارس

غرفة العمليات ومتابعة لحظية مع الإدارات

وعقب الاطمئنان على خروج مظاريف الأسئلة، ترأس وكيل الوزارة غرفة العمليات بمقر ديوان ادارة كفر البطيخ التعليمية، حيث أجرى تواصلا مباشرا مع مديري الإدارات التعليمية لمتابعة وصول الأسئلة دون أي معوقات، موجها بضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب داخل اللجان، مع التأكد من جاهزية الأطقم الإدارية والطبية للتعامل الفوري مع أي طارئ.

تنسيق كامل لتأمين اللجان

وأكد الأستاذ ياسر عمارة من داخل غرفة العمليات أن مديرية التربية والتعليم بدمياط تعمل على مدار الساعة لتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب، لافتا إلى وجود تنسيق كامل مع كافة الجهات المعنية لتأمين اللجان وضمان سير الامتحانات في أجواء تحقق الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

إشادة بالتنظيم وتمنيات بالتوفيق

وفي ختام جولته، أشاد وكيل الوزارة بجهود القائمين على مركز توزيع الأسئلة وإدارة كفر البطيخ التعليمية، مثمنا دقة التنظيم وسرعة الاستجابة، ومتمنيا لأبنائه الطلاب دوام التوفيق والنجاح خلال فترة الامتحانات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستعدادات النهائية التربية والتعليم الضوابط والتعليمات امتحانات الترم الأول متابعة الاستعدادات النهائية مديرية التربية والتعليم بدمياط ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط وزارة التربية والتعليم تعليم دمياط

مواد متعلقة

رئيس‭ ‬الوفد‭ ‬يعتمد‭ ‬التشكيل‭ ‬النهائى‭ ‬للجنة‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسة‭ ‬الحزب‭

تعليم دمياط يرفع درجة الاستعداد القصوى لامتحانات نصف العام

حصاد نشاط وزارة الإسكان خلال أسبوع (فيديوجراف)

افتتاح وحدة عناية مركزة للأطفال بمستشفى كفر البطيخ المركزي

انتخابات النواب، إقبال كثيف على عدد من لجان كفر البطيخ بدمياط

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع سعر الذهب وارتفاع الدولار.. البورصة تخسر 6 مليارات جنيه.. واستمرار مبادرات التمويل العقاري بإعلانات سكن لكل المصريين

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

"دلهمو الغرقانة" حكايات إنسانية من قرية منسية تقاوم الاختفاء.. محنة عم محروس الذي ابتلع بيته الفيضان.. ومأساة فادية التي غرقت فرحة ابنتها في الماء.. وأحمد قضى ليلة العمر في مستنقع
ads

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها موقعة مصر وكوت ديفوار

الطقس يرفع شعار "سبحان مغير الأحوال"، ارتفاع مفاجئ بدرجات الحرارة، انحسار الأمطار والرياح، وتحذير من اضطراب الملاحة

ارتفاع بالقاهرة وانخفاض كبير في الصعيد، درجات الحرارة اليوم السبت بمحافظات مصر

إدارة ترامب تعلق التمويل الفيدرالي لمينيسوتا ومينيابوليس

أخطر مما تتصور وغير قابلة للعلاج، تحذير هام من الاستخدام اليومي لسماعات الأذن

ذكرى اندلاع الثورة الصينية، قنبلة الشيوعية التي غيرت وجه بكين والعالم

أخبار مصر: حادث مروع بالمنيا يوقع عشرات الضحايا، بيان من الصين بشأن إقليم أرض الصومال، مواجهة مصيرية لمنتخب مصر اليوم

اليوم، الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة جولة الإعادة في 27 دائرة ملغاة

خدمات

المزيد

من الشمال إلى جنوب الصعيد، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم

تعرف على سعر طن الألومنيوم عالميا اليوم

سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

سعر طن الأرز عريض الحبة في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

إنفوجراف جديد من السكك الحديد يبرز تطوير وتأهيل الجرارات القديمة وتحسين الخدمات

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 10 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 10 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 10 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية