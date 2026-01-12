الإثنين 12 يناير 2026
صحة ومرأة

طريقة عمل كريمة الطبخ السائلة بمكونات بسيطة

كريمة الطبخ السائلة،
كريمة الطبخ السائلة، فيتو
طريقة عمل كريمة الطبخ السائلة، كريمة الطبخ السائلة هي مكون أساسي في الكثير من الوصفات المالحة مثل المكرونة، والشوربات، والصلصات، والدجاج بالكريمة.

وتتميز بقوامها الكريمي الناعم ونكهتها الغنية دون أن تكون حلوة مثل كريمة الحلويات، وتحضيرها في المنزل أوفر اقتصاديا من الجاهزة، كما أن مكوناتها بسيطة ومتوفرة.

وتقدم الشيف انجى علاء، طريقة عمل كريمة الطبخ السائلة بطرق مختلفة.

أولا طريقة عمل كريمة الطبخ السائلة بالحليب والزبدة

المكونات:-

كوبان من الحليب كامل الدسم

2 ملعقة كبيرة زبد غير مملح

2 ملعقة كبيرة دقيق أبيض منخول

رشة ملح خفيفة اختياري

طريقة التحضير:-

  • ذوبي الزبدة على نار هادئة دون أن يتحول لونها.
  • أضيفي الدقيق وقلبي جيدا حتى يختفي طعمه ويصبح لونه فاتح.
  • اسكبي الحليب تدريجيا مع التحريك المستمر حتى لا تتشكل كتل.
  • استمري في الخفق حتى يغلظ القوام ويصبح ناعوم وكريمي.
  • اتركيها تهدأ ثم استخدميها في الطبخ.
  • إذا أصبحت سميكة جدا، أضيفي قليلا من الحليب.
  • إذا كانت خفيفة، اتركيها على نار هادئة لتتقلص وتثخن.

طريقة عمل كريمة الطبخ السائلة 

ثانيا طريقة عمل كريمة طبخ خفيفة قليلة الدسم

المكونات:-

كوب حليب خالٍ أو نصف دسم

ملعقة واحدة دقيق ذرة (نشا)

ملعقة صغيرة زبدة أو زيت خفيف

الطريقة:-

  • اخلطي الحليب مع النشا جيدا.
  • ارفعي الخليط على نار هادئة مع التقليب المستمر.
  • أضيفي الزبدة في النهاية لزيادة النكهة.
  • اتركيها حتى يصل القوام للدرجة المطلوبة.
  • مناسبة للرجيم والأكلات الخفيفة.

ثالثا كريمة الطبخ السائلة بالقشطة

المكونات:-

علبة قشطة

نصف كوب حليب دافئ

ربع كوب جبن كريمي اختياري

طريقة التحضير:-

  • اخلطي القشطة مع الحليب بالخلاط حتى تصبح ناعمة.
  • اضيفي الجبن الكريمي للقوام الغني إن رغبتى.
  • استخدميها فورا في الوصفات الساخنة.
  • رائعة للباستا والدجاج والأرز بالكريمة.

رابعا كريمة الطبخ بدون دقيق مناسبة لمرضى حساسية الجلوتين

المكونات:-

كوب كريمة خفق غير محلاة

نصف كوب حليب كامل الدسم

الطريقة:-

  • اخلطيهما معا فقط.
  • استخدميها مباشرة في الطهي.
  • لا تحتاج إلى تسخين مسبق.
طريقة عمل شوربة الدجاج بالكريمة والمشروم

طريقة عمل شوربة العدس بالكريمة في خطوات بسيطة للتدفئة من البرد

الجريدة الرسمية