رياضة

شاهد، فرحة لاعبي برشلونة بعد التتويج بالسوبر الإسباني أمام ريال مدريد

برشلونة
برشلونة
الكلاسيكو، توج فريق برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني، بعد الفوز على غريمه التقليدي ريال مدريد، بنتيجة 3-2 في الكلاسيكو الذي جمعهما اليوم الأحد، على ملعب الإنماء، بالسعودية في المباراة النهائية.

ودخل لاعبو فريق برشلونة في جو من الفرح  عقب التتويج ببطولة كاس السوبر الإسباني علي حساب ريال مدريد

https://x.com/thmanyahsports/status/2010458894519132520?s=46

  

أهداف مباراة برشلونة وريال مدريد

افتتح رافينيا التسجيل لبرشلونة بالدقيقة 36 من تصويبة مميزة بقدمه اليسرى، قبل أن يدرك ريال مدريد التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع للشوط الأول بعد مهارة رائعة من النجم البرازيلي، وعاد برشلونة للتقدم عن طريق ليفاندوفسكي في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع للشوط الأول، وفي الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع للشوط الأول عاد ريال مدريد وسجل هدف التعادل عن طريق جونزالو جارسيا، لينتهي الشوط الأول المثير بالتعادل 2-2.

وفي الشوط الثاني عاد رافينيا وسجل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 73.

واستضافت المملكة العربية السعودية بطولة كأس السوبر الإسباني التي شهدت مشاركة أندية برشلونة، أتلتيك بيلباو، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة 

بدأ ريال مدريد مباراة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي - راؤول أسينسيو - هويسين - ألفارو كاريراس

خط الوسط: أوريلين تشواميني - إدواردو كامافينجا - جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو - جونزالو جارسيا - فينيسيوس جونيور

ويغيب عن ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني، اللاعب إبراهيم دياز نظرًا لتواجده رفقة منتخب المغرب في منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا.

تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد

فيما بدأ برشلونة ضد ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا

خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إيريك غارسيا - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: فرينكي دي يونغ - بيدري - لوبيز

خط الهجوم: لامين يامال - رافينيا - ليفاندوفسكي.

مباراة برشلونة وريال مدريد بالسوبر

وكان ريال مدريد قد حسم التأهل للنهائي بعد فوزه في نصف النهائي بالديربي أمام خصمه أتلتيكو مدريد، بهدفين مقابل هدف.

بينما تأهل برشلونة بفوز مثير أمام نظيره أتلتيك بيلباو، بخمسة أهداف دون مقابل، ليصعد للمباراة النهائية.

الجريدة الرسمية