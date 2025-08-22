هل يساعد فيتامين "د" في الوقاية من سرطان القولون والمستقيم؟

سرطان القولون والمستقيم، يعد من أكثر أنواع السرطان شيوعا حول العالم، خصوصا في الدول التي تتبع نمط الحياة الغربي وأنظمة غذائية غير صحية.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، يصنف سرطان القولون والمستقيم في المرتبة الثالثة عالميًا من حيث الانتشار، إذ يمثل ما يقرب من 10% من جميع حالات السرطان.

كما يحتل المرتبة الثانية كأكثر أسباب الوفاة المرتبطة بالسرطان شيوعًا على مستوى العالم، وهو ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال، والثالث بين النساء.

وفي الولايات المتحدة وحدها، يعد سرطان القولون والمستقيم ثالث أكثر أنواع السرطان تشخيصًا لدى كل من الرجال والنساء، باستثناء سرطانات الجلد وفقا لما نشر على " تايمز اوف انديا"

دراسة حديثة: فيتامين "د" في دائرة الضوء

يسعى الباحثون باستمرار إلى تحديد طرق تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وفي هذا الإطار، نشرت في 2025 مراجعة علمية شاملة بعنوان:

"فيتامين د والوقاية من سرطان القولون والمستقيم: الآليات المناعية، والمسارات الالتهابية، والآثار الغذائية".

بدأت الدراسة بتحليل أكثر من 10 آلاف دراسة، لكن بعد التدقيق في الصلة العلمية والتكرار، استوفت 50 دراسة فقط معايير التقييم.

وقد ركّزت النتائج على أبحاث أجريت على بالغين مصابين بسرطان القولون والمستقيم أو بسلائفه، أو يعانون من نقص موثق في فيتامين "د"، حيث جرى إعطاء بعض المشاركين مكملات غذائية لتعويض هذا النقص.

لماذا فيتامين "د"؟

يعرف فيتامين "د" بـ "فيتامين الشمس"، وهو عنصر غذائي أساسي للعديد من وظائف الجسم.

يساعد الخلايا العصبية على التواصل.

ينظم ضغط الدم.

يعزز صحة الأمعاء.

يقي من التهابات الجهاز التنفسي.



لكن دوره لا يقف عند هذا الحد، إذ تشير الدراسات إلى أن فيتامين "د" قد يلعب دورًا مباشرًا في الحد من نمو وانتشار الخلايا السرطانية، وذلك عبر:

إبطاء نمو الخلايا غير المنضبط.

منع تكوين أوعية دموية جديدة تغذي الأورام (تكوين الأوعية الدموية).

تحفيز موت الخلايا غير الطبيعية (الموت المبرمج).

من أكثر النتائج اللافتة التي خلصت إليها الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات فيتامين "د" أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

كما تبين أن النساء اللواتي تناولن أعلى كميات من فيتامين "د" كن أقل عرضة للإصابة بالسرطان بنسبة 58% مقارنةً بذوات المستويات المنخفضة.



هذه النتائج تعزز الاعتقاد بأن المحافظة على مستويات كافية من فيتامين "د" قد تكون وسيلة فعالة للوقاية من أحد أكثر أنواع السرطان انتشارًا وخطورة.



فيتامين د ليس للعظام فقط

يفترض كثيرون أن فيتامين "د" يقتصر دوره على تقوية العظام، لكن الحقيقة أوسع بكثير، فنقص هذا الفيتامين قد يؤدي إلى أمراض متعددة، بعضها صعب العلاج.

والأبحاث الأخيرة تؤكد أن فيتامين "د" قد يساعد أيضًا في:

منع نمو الخلايا السرطانية.

وقف انقسام الخلايا غير الطبيعي.

تقليل تكوين الأوعية الدموية التي تغذي الأورام.

القيود العلمية

رغم النتائج المبشرة، تشير المراجعة إلى بعض القيود، أبرزها:

عدم الفهم الكامل للآليات البيولوجية الدقيقة التي تفسر فوائد فيتامين "د".

هل يجب تناول مكملات فيتامين "د"؟

يطرح كثيرون سؤال: هل يجب أن نتناول مكملات غذائية مباشرة؟

الأطباء ينصحون بالخطوات التالية:

1. إجراء فحص دم لتحديد مستوى الفيتامين في الجسم.



2. إذا تبين وجود نقص، يجب استشارة مقدم الرعاية الصحية لتحديد الجرعات المناسبة أو اختيار الأطعمة الغنية بفيتامين "د".



3. تجنب الإفراط في المكملات، لأن الزيادة قد تكون ضارة مثل النقص.



4. اتباع نهج شخصي، وعدم تحديد الجرعات الذاتية دون إشراف طبي.

من الأكثر عرضة للإصابة؟

لا يقتصر خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم على نقص فيتامين "د" فقط، بل هناك عوامل أخرى ترفع من معدلات الإصابة، أبرزها:

التقدم في السن.

قلة النشاط البدني.

السمنة.

اتباع نظام غذائي منخفض الألياف وغني باللحوم المصنعة.

إن التزام نمط حياة صحي، يشمل التغذية المتوازنة، النشاط البدني المنتظم، والحفاظ على مستويات كافية من فيتامين "د"، قد يكون خط الدفاع الأول للوقاية من سرطان القولون والمستقيم.

ومع أن الأبحاث ما زالت في مراحلها لاكتشاف العلاقة الدقيقة بين هذا الفيتامين والسرطان، فإن النتائج الحالية تحمل بارقة أمل كبيرة، تؤكد أن الوقاية خير من العلاج.

