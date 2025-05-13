فوائد فيتامين د، يقوى المناعة والعظام ويحمي من أمراض القلب والسرطان

فوائد فيتامين د، فيتامين د من العناصر الغذائية المهمة التي يجب أن يحصل الجسم عليها والقيام بالوظائف الحيوية، وأى خلل فى نسبته بالجسم يسبب أعراض عديدة.

وفوائد فيتامين د، عديدة وينصح الخبراء دائما بالحصول عليه من خلال مصادره وأبرزها التعرض لأشعة الشمس يوميا مع تناول الأسماك الزيتية والبيض واللبن.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن فيتامين د من الفيتامينات الأساسية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحة العظام، وتقوية جهاز المناعة، وتنظيم العديد من العمليات الحيوية، ويطلق عليه أحيانًا "فيتامين الشمس" لأن الجسم يستطيع إنتاجه عند التعرض لأشعة الشمس، وعلى الرغم من هذه القدرة الطبيعية، يعاني الكثير من الناس حول العالم من نقص فيتامين د، مما يبرز أهمية فهم فوائده وطرق الحصول عليه.

فوائد فيتامين د للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد فيتامين د التى تدفع لتناول مصدره من الطعام يوميا حفاظًا على الصحة الآتي:-

دوره المحوري في امتصاص الكالسيوم والفوسفور في الجسم، وهما عنصران أساسيان في بناء العظام والأسنان. د

وبدون كمية كافية من فيتامين د، لا يستطيع الجسم استخدام الكالسيوم بشكل فعال، مما قد يؤدي إلى ضعف العظام وهشاشتها عند الأطفال، كما يؤدي نقص فيتامين د إلى مرض الكساح، وهو تشوه في شكل العظام، بينما قد يعاني البالغون من لين العظام أو هشاشة العظام.

أظهرت العديد من الدراسات أن فيتامين د يلعب دور كبير في تقوية جهاز المناعة،حيث يساعد هذا الفيتامين في تنظيم الاستجابة المناعية ومحاربة الالتهابات، ووجد أن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د يكونون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض التنفسية، مثل الإنفلونزا ونزلات البرد، وقد يكون له دور وقائي في مواجهة الأمراض الفيروسية مثل كوفيد-19.

ربطت الأبحاث بين نقص فيتامين د وظهور الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب والقلق، وفيتامين د يؤثر على إنتاج المواد الكيميائية في الدماغ مثل السيروتونين، وهي المسؤولة عن تحسين المزاج، لذلك، فإن الحفاظ على مستويات كافية من فيتامين د قد يساعد في الوقاية من الاكتئاب، خاصة في فترات الشتاء التي تقل فيها أشعة الشمس.

تشير الأبحاث إلى أن فيتامين د قد يكون له دور في الوقاية من بعض الأمراض المزمنة مثل، السكري من النوع الثاني، لأنه يساعد في تحسين حساسية الجسم للأنسولين، وأيضا أمراض القلب لأنه يساهم في تقليل ضغط الدم والحد من الالتهابات، بجانب بعض أنواع السرطان، وهناك دلائل على أن فيتامين د قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والثدي والبروستاتا.

فوائد فيتامين د

مصادر فيتامين د

وتابع، أن هناك ثلاث طرق رئيسية للحصول على فيتامين د، منها:-

التعرض للشمس، حيث يتم إنتاجه في الجلد عند التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

الأطعمة الغنية بفيتامين د، مثل السمك الدهني (السلمون، السردين)، الكبدة، صفار البيض، ومنتجات الألبان المدعمة.

المكملات الغذائية، وهي مفيدة في حالات النقص الشديد، ويجب تناولها تحت إشراف طبي.

وأضاف السيد، أن فيتامين د عنصر ضروري لا يمكن الاستغناء عنه للحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية، ويجب أن نحرص على الحصول عليه من مصادره الطبيعية، أو من خلال المكملات عند الحاجة، وذلك تحت إشراف الطبيب، والوقاية من نقص فيتامين د تبدأ بزيادة الوعي بفوائده وأهمية مراقبة مستوياته في الجسم لضمان حياة صحية ومتوازنة.

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