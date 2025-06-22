بالتعرض للشمس والنظام الغذائي، علاج نقص فيتامين "د" من الطبيعة

علاج نقص فيتامين د، يُعد فيتامين "د" من الفيتامينات الأساسية لصحة الإنسان، ويُطلق عليه أحيانًا "فيتامين الشمس" لأن الجسم يُنتجه عند التعرض لأشعة الشمس.





يلعب هذا الفيتامين دورًا مهمًا في تعزيز امتصاص الكالسيوم والفوسفور، والحفاظ على صحة العظام والأسنان، كما يُساهم في دعم جهاز المناعة، وتنظيم الحالة المزاجية، وتحسين وظائف العضلات.



ونقص فيتامين د يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية متعددة، من أبرزها هشاشة العظام، ضعف العضلات، الشعور الدائم بالإرهاق، والاكتئاب.

التعرض للشمس وتناول الأغذية الغنية بالفيتامين ونمط حياة صحي

أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن علاج نقص فيتامين "د" من الطبيعة يتطلب مزيجًا متوازنًا من التعرض للشمس، وتناول الأغذية الغنية بالفيتامين، واعتماد نمط حياة صحي.



وأضافت الدكتورة مها، أنه للحصول على أفضل النتائج في علاج نقص فيتامين د، يجب المتابعة مع طبيب مختص لتحديد درجة النقص وتقييم الحاجة إلى المكملات.

أعراض نقص فيتامين د، فيتو

خطوات علاج نقص فيتامين د

في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مها أبرز الطرق الطبيعية لعلاج نقص فيتامين "د"، مع التركيز على مصادره الطبيعية من الغذاء والتعرض للشمس، وبعض النصائح الهامة التي تُساهم في الوقاية والعلاج.

أولًا: التعرض لأشعة الشمس

تُعد الشمس هي المصدر الرئيسي لفيتامين "د". فعندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس فوق البنفسجية (UVB)، يبدأ الجسم في إنتاج هذا الفيتامين بشكل طبيعي. ويُوصى بالتالي:

التعرض المباشر للشمس لمدة 10 إلى 30 دقيقة يوميًا، ويفضل ذلك في الفترة من الساعة 10 صباحًا حتى 3 عصرًا.

كشف اليدين والوجه والذراعين والساقين إن أمكن دون وضع واقي الشمس، لأن الكريمات الواقية تمنع امتصاص الأشعة المفيدة.

يُفضل التعرض للشمس في الأماكن المفتوحة والبعيدة عن التلوث أو الزجاج.

لكن يجب الانتباه إلى تجنب التعرض المفرط لتجنب حروق الشمس ومضاعفاتها.

ثانيًا: الأطعمة الغنية بفيتامين "د"

رغم أن مصادر الغذاء لا تُعطي الكمية الكافية دائمًا لتعويض النقص الحاد، إلا أنها تُعد داعمًا مهمًا للعلاج والوقاية. ومن أبرز الأطعمة الطبيعية التي تحتوي على فيتامين "د":

1. الأسماك الدهنية

مثل:

السلمون

التونة

السردين

الماكريل

هذه الأنواع تحتوي على كميات عالية من فيتامين "د" بالإضافة إلى أحماض الأوميجا 3 المفيدة للقلب والدماغ.

2. زيت كبد الحوت

يُعد من أغنى المصادر الطبيعية لفيتامين "د"، ويمكن تناوله على شكل كبسولات أو ملعقة صغيرة يوميًا بعد استشارة الطبيب.

3. صفار البيض

رغم احتواء البيض على كوليسترول، إلا أن صفار البيض يحتوي على نسبة جيدة من فيتامين "د" بالإضافة إلى البروتين والعناصر الغذائية الأخرى.

4. الجبن والألبان المدعمة

بعض أنواع الجبن مثل الشيدر تحتوي على كميات بسيطة من فيتامين "د"، كما أن العديد من الألبان النباتية (مثل حليب اللوز وحليب الصويا) يتم تدعيمها بفيتامين "د".

5. الفطر (المشروم)

يُعد الفطر من المصادر النباتية النادرة لفيتامين "د"، خاصة الأنواع التي تُزرع تحت أشعة الشمس، مثل فطر بورتابيلا. يحتوي الفطر على فيتامين D2، وهو نوع أقل كفاءة من D3، ولكنه يظل مفيدًا خاصة للنباتيين.

أطعمة تحتوي على فيتامين د، فيتو

ثالثًا: الأعشاب الطبيعية الداعمة لامتصاص فيتامين "د"

رغم أن الأعشاب لا تحتوي على فيتامين "د" بحد ذاتها، إلا أن بعضها يُعزز امتصاصه أو يُقوي العظام ويُحسن الحالة العامة للجسم، مثل:

1. الحلبة

تُعزز امتصاص الفيتامينات والمعادن وتُفيد الجهاز الهضمي.

2. الزنجبيل

يساعد في تنشيط الدورة الدموية ويُحسن امتصاص العناصر الغذائية.

3. الكركم

غني بمضادات الأكسدة وله دور في تقوية العظام وتقليل الالتهابات الناتجة عن نقص فيتامين "د".

رابعًا: نمط الحياة وتأثيره على نقص فيتامين "د"

هناك بعض العوامل التي تؤثر على قدرة الجسم على إنتاج أو امتصاص فيتامين "د"، منها:

زيادة الوزن أو السمنة، حيث يتم تخزين الفيتامين في الدهون، مما يقلل توافره في الجسم.

استخدام كريمات واقي الشمس بشكل دائم.

قلة الحركة والبقاء داخل الأماكن المغلقة لفترات طويلة.

تقدم العمر، إذ تقل قدرة الجلد على إنتاج الفيتامين مع التقدم في السن.

خامسًا: وصفة طبيعية داعمة لفيتامين د

وصفة مشروب يومي لتعزيز فيتامين "د" وامتصاصه:

المكونات:

كوب من الحليب النباتي (مدعم بفيتامين د)

نصف ملعقة صغيرة من الكركم

رشة فلفل أسود (لتحسين امتصاص الكركم)

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند (يساعد في امتصاص فيتامين د لأنه يذوب في الدهون)

الطريقة:

تُسخن المكونات على نار هادئة حتى تتجانس.

يُشرب دافئًا في الصباح أو قبل النوم.

سادسًا: متى تحتاجين للمكملات؟

في حال كان النقص شديدًا (أقل من 20 نانوجرام/مل)، غالبًا لن تكون المصادر الطبيعية كافية وحدها، وسيصف الطبيب مكملات دوائية بجرعات محددة، مع المتابعة الدورية لمستوى الفيتامين في الدم.

وأخيرًا لفتت الدكتورة مها، إلى أن الوقاية تبدأ من الاهتمام اليومي بالتغذية والتعرض للشمس والحركة، فكلها عوامل تدعم جسمك من الداخل وتمنحه القوة والنشاط.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.