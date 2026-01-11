نظام غذائي لتقوية ذاكرة الطلاب أثناء فترة الامتحانات

18 حجم الخط

في فترة الامتحانات النظام الغذائي للطلاب مهم جدا لتركيزهم وتقوية ذاكرتهم وارتفاع معدلات الذكاء، وليس النوم وكثرة المذاكرة فقط.

وتهتم الأمهات كثيرا خلال فترة الامتحانات بتقديم الأكلات المهمة المخ التى تنشطه وتساعده على التركيز وتخزين المعلومات ما يساعد الطلاب على التفوق.

نظام غذائي سريع لتقوية ذاكرة الطلاب أثناء فترة الامتحانات

ويقدم الدكتور أحمد عبد الناصر أخصائي التغذية العلاجية، نظام غذائي سريع لتقوية ذاكرة الطلاب أثناء فترة الإمتحانات.

أولا وجبة الإفطار:

بيض مسلوق أو أومليت

توست حبوب كاملة أو شوفان

فواكه مثل تفاح أو موز

سناك بعد الإفطار بساعتين:

مكسرات نيئة مثل اللوز أو عين الجمل

أو زبادي كامل الدسم

نظام غذائي سريع لتقوية ذاكرة الطلاب

ثانيا وجبة الغداء:

بروتين صحي، مثل فراخ مشوية، أو سمك، أو لحم قليلة الدسم.

خضار مطبوخ أو سلطة

مع نشويات، مثل أرز بني أو مكرونة حبوب كاملة

سناك بعد الغداء بساعتين:

ثمرة أفوكادو أو ٧ تمرات أو معلقة عسل أسود

أو خضار مثل الخيار أو الجزر

ثالثا وجبة العشاء:

شوفان بالحليب والموز

أو بروتين خفيف، مثل بيضة مسلوقة أو جبن قليلة الدسم مع قطعة توست حبوب كاملة

نصائح مهمة:

شرب مياه كفاية

الإقلال من السكريات والحلوى

أخذ فترات راحة قصيرة أثناء المذاكرة

النوم الكافي مهم جدا لتركيز الطلاق

الالتزام بهذا النظام الغذائي يساعد الكلاب على النشاط والحيوية وايضا تنشطي المخ وزيادة التركيز وسهولة تخزين المعلومات، مع ضرورة الاهتمام بمواعيد النوم حيث يجب أن تكون فى مواعيد ثابتة وعدد ساعات نوم لا تقل عن 8 ساعات يوميا لمساعدة المخ على تخزين واسترجاع المعلومات.

