عمرو الجزار يجتاز الكشف الطبي تمهيدا لانتقاله إلى الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن عمرو الجزار مدافع البنك الأهلي، أنهى منذ قليل إجراءات الكشف الطبي بأحد المستشفيات، في إطار الخطوات النهائية قبل إتمام انتقاله رسميا إلى صفوف القلعة الحمراء.

وأوضح المصدر أن عمرو الجزار اجتاز الكشف الطبي بنجاح، ومن المقرر أن يتم توقيع عقود انتقاله للأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة، تمهيدا للإعلان الرسمي عن الصفقة.

8 معلومات عن عمرو الجزار بعد اقتراب انتقاله إلى الأهلي

1ـ من مواليد 20/ 9/ 1999.

2ـ من مواليد مدينة فاقوس محافظة الشرقية.

3ـ يبلغ طول عمرو الجزار 181 سم.

4ـ من ناشئي الإسماعيلي ولعب لأندية النصر القاهري والقناة والعبور وغزل المحلة والبنك الأهلي.

5ـ تبلغ قيمته التسويقية وفقا لموقع ترانسفير ماركت 500 ألف يورو.

6ـ لعب مع غزل المحلة 28 مباراة في جميع المسابقات، بواقع 2400 دقيقة، نجح خلالها في إحراز هدفين وصنع هدف.

7ـ أصيب بمرض الثعلبة الذي أدي إلي تساقط شعره.

8ـ لعب مع البنك الأهلي هذا الموسم 11 مباراة بواقع 937 دقيقة لم ينجح خلالها في تسجيل أو صناعة أي هدف.

تفاصيل صفقة انتقال عمرو الجزار إلي الأهلي

وكان مصدر داخل النادي الأهلي كشف في وقت سابق عن تفاصيل صفقة التعاقد مع عمرو الجزار لاعب نادي البنك الأهلى، خلال الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم خط دفاع الفريق.

وقال المصدر إن الصفقة ستكلف خزينة النادي الأهلي 60 مليون جنيه، بالإضافة إلى انتقال أحد اللاعبين من الأهلي لفريق البنك والأقرب هو أحمد رضا لاعب خط الوسط.

