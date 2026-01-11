الأحد 11 يناير 2026
رياضة

التشكيل الرسمي لقمة إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي

إنتر ميلان
إنتر ميلان
أعلن كريستيان كيفو، المدير الفني لـ إنتر ميلان، وأنطونيو كونتي، مدرب نابولي، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإيطالي للموسم 2025-2026.

ويستضيف إنتر ميلان نظيره نابولي على ملعب جوزيبي مياتزا، في قمة قوية يسعى خلالها الفريقان لحصد ثلاث نقاط مهمة في صراع المراكز المتقدمة بجدول الترتيب.

 

ترتيب نابولي وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة، بعدما حقق 14 انتصارا وتلقى 4 هزائم، بينما يحتل نابولي المركز الثالث برصيد 38 نقطة، جمعها من 12 فوزا وتعادلين و4 هزائم، بعد خوض 18 مباراة.

 

تشكيل إنتر ميلان أمام نابولي
 

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بيسيك – أتشيربي – باستوني – دينزل دومفريز

خط الوسط: نيكولو باريلا – هاكان تشالهان أوغلو – هنريك مخيتاريان

خط الهجوم: فيديريكو ديماركو – لاوتارو مارتينيز – ماركوس تورام

دكة بدلاء إنتر ميلان: كاليجاري، تاهو، دي فريج، سوتشيتش، بوني، فراتيسي، ضيوف، كارلوس أوغوستو، كوتشي، إسبوزيتو.

تشكيل نابولي أمام إنتر ميلان

حراسة المرمى: ميلينكوفيتش سافيتش

خط الدفاع: بوكيما – رحماني – خوان جيسوس

خط الوسط: دي لورينزو – لوبوتكا – سكوت ماكتوميناي – سبينازولا

خط الهجوم: بوليتانو – هويلوند – إلماس

دكة بدلاء نابولي: ميريت، كونتيني، جوتيريز، بونجورنو، أوليفيرا، فيرجارا، لوكا، مازوتشي، ماريانو تشي، أمبروسيو، لانج

