تشكيل مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

كأس الاتحاد الإنجليزي، أعلن فريقا مانشستر يونايتد وبرايتون، عن تشكيلهما للمواجهة المرتقبة مساء اليوم الأحد، في دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الحالي 2025/2026.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد برايتون

حراسة المرمى: لامنس.

خط الدفاع: ليني يورو، دورجو، ليساندرو مارتينيز.

خط الوسط: دالوت، برونو، أوجارتي، ماينو.

خخط الهجوم: كونيا، سيسكو، ماونت.

تشكيل برايتون ضد مانشستر يونايتد 

وأعلن برايتون عن تشكيل فريقه أمام مانشستر يونايتد والذي جاء كالتالي: 

مانشستر سيتي يفوز علي إكسيتير سيتي

وفاز فريق مانشستر سيتي على نظيره إكسيتير سيتي، بنتيجة 10-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت على ملعب الاتحاد ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، موسم 2025 /26.

بهذه النتيجة يتأهل السيتي الى دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

أهداف مانشستر سيتي أمام إكسيتير سيتي

الشوط الأول شهد تقدم مانشستر سيتي بأربعة أهداف نظيفة عن طريق هدفين لماكس ألين ورودري في الدقائق 12 و24، فيما جاء الهدفين الآخرين بنيران صديقة في الدقائق 42، 2+45.

وفي الشوط الثاني سجل السيتي 6 أهداف عن طريق: لويس "هدفين"، سيمينيو، رايندرز، أوريلي وريان ماكيدو.

فيما جاء هدف إكستر سيتي الوحيد عن طريق جورج بيرش

موعد قرعة دور الـ 32 

وعلى صعيد آخر ذكر موقع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أن مراسم قرعة دور الـ32 من بطولة الكأس ستُقام يوم الإثنين المقبل، 12 يناير 2026.

وتنطلق مراسم قرعة دور الـ 32 من كأس الاتحاد الإنجليزي قبل مباراة ليفربول وبارنسلي، حيث ستكون في تمام الساعة 8:35 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:35 بتوقيت السعودية.

الجدير بالذكر أن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي ستقام يومي 14 و15 فبراير المقبل.

