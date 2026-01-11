الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمود الخطيب يخضع لفحوصات طبية في فرنسا

محمود الخطيب
محمود الخطيب
أعلن النادي الأهلي أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، عاد إلي الطبيب المعالج له في فرنسا لإجراء فحوصات طبية جديدة، الذي يتابع حالته الصحية منذ فترة طويلة، وذلك للاطمئنان على حالته وتحديد الجوانب العلاجية التي سيستمر عليها خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الأهلي أن هذه الفحوصات تأتي في إطار حرص الخطيب على المتابعة الطبية الدقيقة، مع الالتزام بالابتعاد عن الضغوط العصبية والذهنية، تفاديًا لأي مضاعفات محتملة.

وأشار الأهلي في بيانه أن الكابتن محمود الخطيب كان قد حرص قبل السفر إلى فرنسا يوم الخميس الماضي على إجراء العديد من الاجتماعات، للتأكيد على دورية العمل والصلاحيات الكاملة لكافة القائمين على الملفات المختلفة، بالشكل الذي يحقق مصلحة النادي.

وعلي جانب أخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في إطار منافسات مسابقة كأس عاصمة مصر. 

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على مضيفه فاركو بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت أمس السبت على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن الجولة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس عاصمة مصر

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع طلائع الجيش في الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر يوم الخميس الموافق 15 يناير في تمام الساعة الخامسة مساء. 

مباراة الأهلي وفاركو

سجل أهداف الأهلي: حسين الشحات (هاتريك) وجراديشار، بينما سجل محمود فرحات هدف فاركو.

بهذه النتيجة، يحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر، برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد فاركو في المركز الثالث بـ 9 نقاط.

يذكر أن كأس عاصمة مصر بدأ بموسم 2021-2022 مع إنشاء رابطة الأندية المحترفة، وتقام في التوقفات الدولية بين أندية الدوري الممتاز، وفي المواسم الأربعة الماضية فاز مودرن سبورت بأول نسخة للبطولة، وفاز سيراميكا كليوباترا بالنسخ الثلاث التالية.

وهذا الموسم 2025-2026 تقام النسخة الخامسة بمشاركة واحد وعشرون ناديًا تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، يصعد لدور الثمانية أول وثاني كل مجموعة مع أفضل فريقين بالمركز الثالث.

المجموعة الأولى: الأهلي، إنبي، سيراميكا كليوباترا، غزل المحلة، المقاولون العرب، فاركو، طلائع الجيش.

المجموعة الثانية: بيراميدز، البنك الأهلي، الجونة، بتروجيت، مودرن سبورت، وادي دجلة، الإسماعيلي.

المجموعة الثالثة: الزمالك، زد، المصري، حرس الحدود، كهرباء الإسماعيلية، الاتحاد السكندري، سموحة.

