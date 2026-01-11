حيثيات السجن المؤبد والمشدد لـ5 موظفين بمصلحة الطب الشرعي اختلسوا أحراز المخدرات

18 حجم الخط

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة 5 موظفين بمصلحة الطب الشرعي، لاتهامهم باختلاس أحراز المخدرات المتحفظ عليها داخل مخازن المصحة، بالسجن من المشدد إلي المؤبد.

وجاء في الحيثيات أن المتهمين من الأول حتي الرابع استغلوا صفاتهم كأعضاء فى لجنة جرد وفرز وإعدام أحراز المواد المخدرة بمصلحة الطب الشرعى، ثم قاموا باختلاس كميات كبيرة من جواهر الهيروين، الحشيش، الترامادول، والبنزوديازيبين، والبنزوهيكسول المخدرة المعهود بها لعهدتهم داخل مخازن المعامل الكيماوية، محولين مخزن الدولة إلى منبع للتربح غير المشروع.

وأضافت الحيثيات إن المتهمين الثالث والرابع قاما بتزوير محررات رسمية وهي محاضر الجرد والفرز، حيث قاما بإثبات بيانات تخالف الواقع، تضمنت حصرا عدديا للأحراز أقل بكثير من الكميات الفعلية الموجودة فى العهدة، وذلك بهدف إخفاء الفارق الذى اختلسوه لأنفسهم، وشارك المتهم الأول فى هذا المخطط بطريقى الاتفاق والمساعدة، واستعملوا تلك الأوراق المزورة لجعل واقعة غير صحيحة كأنها حقيقية.

وأشارت الحيثيات إلي أن المتهمين جميعا قاموا باختلاس الأحراز المتحفظ عليها بمخازن المعامل الكيماوية، والتى وجدت فى حيازتهم بسبب وظائفهم، مما جعل الجريمة تقع بناء على هذا الاتفاق المسبق والتخطيط الممنهج لاختلاس المواد المخدرة، واستولوا بغير حق وبنية التملك على منقولات مصلحة الطب الشرعى، حيث ضبط بحوزتهم 9 أقراص من جوهر الترامادول وحشيش وهيروين مخدر، بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كما حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جواهر مخدرة متنوعة شملت الهيروين، الحشيش، الترامادول، والبنزوديازيبين، والبنزوهيكسول واستغل هؤلاء كونهم موظفين عموميين يتيح لهم عملهم الاتصال المباشر بهذه السموم، لترويجها بدلا من إعدامها، مما ضاعف من جسامة جرمهم.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في وقت سابق بمعاقبة كل من حسن.ص، رجب.ع، هانى.ف بالسجن المؤبد ومعاقبة محمد.ح، بالسجن المشدد 15 سنة، ومحمد.أ بالسجن المشدد 10 سنوات، والعزل من وظائفهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.