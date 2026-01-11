أخصائي ينصح بتناول الجريب فروت، بديل حقيقي للمكملات الغذائية

18 حجم الخط

الجريب فروت من فاكهة الشتاء الشهيرة وهو من الحمضيات التى يمتنع عنها العديد من البشر رغم أهميتها الصحية خاصة على جهاز المناعة فى فصل الشتاء.

وفوائد الجريب فروت، عديدة لقيمته الغذائية العالية فهو ليس فقط غنى بفيتامين سي المهم للمناعة، بل يحتوي على عناصر غذائية مهمة أخرى.

فوائد الجريب فروت

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن الجريب فروت يعتبر دواء طبيعي وذلك طبقا للأدلة والدراسات العلمية، ومن فوائد الجريب فروت:-

كنز فيتامينات حقيقي وبديل لمكملات عديدة تتكلف فيها أموالا طائلة، كما أن عناصر الجريب فروت تمتص بسهولة فى الجسم، حيث يحتوى على فيتامين C، وهو يقوى المناعة ويعجل الشفاء من الأمراض، كما يحتوى على فيتامين A، المهم للبشرة والنظر، وفيتامينات B، التى تمد الجسم بالطاقة وتعزز من صحة الأعصاب.

وثمرة واحدة من الجريب فروت، تغطي أكثر من 60 إلى 70% من الاحتياج اليومي لفيتامين C، أكثر من البرتقال واليوسفي.

يقوي المناعة جيدا، والدراسات تؤكد أن الجريب فروت يقلل مدة نزلات البرد، ويقلل الالتهابات، ويساعد الجسم على مقاومة الفيروسات، لاحتوائه على فيتامين سي ومضادات الأكسدة.

الجريب فروت ممتاز لصحة القلب والضغط، ويقلل ضغط الدم، والكوليسترول الضار،ويحسن صحة الشرايين، لإحتوائه على البوتاسيوم

ومركبات تمنع ترسب الدهون في الشرايين.

الجريب فروت من أقوي الفواكه التي تساعد على التخسيس، لأن سعراته قليلة ويمنح الشعور بالشبع ويقلل الأنسولين فى الدم، والدراسات أثبتت أن تناول الجريب فروت قبل الطعام يفقد الوزن بشكل كبير.

ينظم سكر الدم، لأن مؤشره الجلايسيمي منخفض، فيحسن حساسية الإنسولين، وبالتالى هو مناسب لمرضى السكر (باعتدال).

مهم للبشرة لأنه يقلل التجاعيد

ويحسن نضارة الجلد، ويساعد في تكوين الكولاجين، والسبب وجود فيتامين C ومضادات أكسدة قوية.

يقلل الالتهابات والإجهاد التأكسدي، لاحتوائه على فلافونويدات، ونارينجين

وهذه المواد تحمي الخلايا، وتقلل خطر أمراض مزمنة مثل القلب والسرطان.

مهم للهضم وتنظيف الجسم، لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف، وهى تحسن حركة الأمعاء، وتقلل الإمساك، وتساعد الكبد في التخلص من السموم.

محاذير تناول الجريب فروت

وأضاف سلامة، أن الجريب فروت يتفاعل مع أدوية عديدة مثل أدوية القلب والضغط والكوليسترول وبعض أدوية القلق والاكتئاب، لذا يجب تناول الجريب فروت بحذر مع هذه الادوية، وأفضل طريقة لتناول الجريب فروت هى تناوله على حالته وليس عصير، للاستفادة منه بشكل جيد وكامل.

