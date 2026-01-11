الأحد 11 يناير 2026
أسباب إصابة الأطفال بفيروس الروتا وطرق الوقاية

فيروس الروتا
فيروس الروتا
أسباب إصابة الأطفال بفيروس الروتا، فيروس الروتا من الفيروسات المنتشرة بين الصغار فى فصل الشتاء وللاسف هو سبب رئيسي للنزلات المعوية.

وأسباب إصابة الأطفال بفيروس الروتا، عديدة وللاسف أعراضه حادة على الطفل ويجب الاهتمام بالعلاج حتى لا تحدث مضاعفات خطيرة تهدد حياة الطفل.

 

أسباب الإصابة بفيروس الروتا 

ويقول الدكتور محمود عبد الرحمن العوضى استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن فيروس الروتا من أكثر الفيروسات التى تصيب الأطفال الأقل من 5 سنوات وهو ينشط بشكل كبير جدا في فصلى الشتاء والربيع أى من شهر سبتمبر إلي شهر مايو تقريبا، وينتقل عن طريق الأيدي والأطعمة والمشروبات الحاملة للميكروب وأي شئ يستخدم الطفل فيه يديه كثيرا مثل الألعاب.

أسباب إصابة الأطفال بفيروس الروتا 
أسباب إصابة الأطفال بفيروس الروتا 

أعراض فيروس الروتا 

وأضاف العوضى، أن أعراض فيروس الروتا عند الأطفال تكون عنيفة وتظل فترة أطول من النزلات المعوية العادية، ومن أعراض فيروس الروتا عند الأطفال:-

  • إسهال متكرر وبكمية كبيرة.
  • ارتفاع حرارة الطفل.
  • قىء متكرر، وللأسف هى أكبر مشكلة  لأن الطفل بذلك عرضه لظهور علامات الجفاف بسهولة.

شروط الحصول على تطعيم الروتا 

وتابع، أن أكثر أطفال عرضة للإصابة هي الأطفال الرضع وحتى سن 3 سنوات، وأفضل طرق للوقاية هي الإهتمام بالنظافة العامة، وغسل الأيدي باستمرار بالماء والصابون، ثم التطعيم ضد الفيروس وهو متوفر حتى الآن لدى المصل واللقاح والصيدليات الكبرى، ويؤخذ عن طريق الفم، بدءا من عمر شهرين، والجرعة الثانية بعد شهر.

أهمية تطعيم الروتا 

وأوضح الدكتور محمد عبد العوضى استشارى الأطفال، أن التطعيم مهم جدا لأنه يمنح الطفل، مناعة قوية جدا ضد الفيروس ويحمي الأطفال من ميكروب شائع يسبب نزلات معوية شديدة، تحتاج حجز الأطفال نتيجة الإسهال والقيء والجفاف.

