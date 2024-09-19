الخميس 19 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

​هل يمكن الوقاية من الإصابة بالنزلات المعوية؟ هيئة الدواء تجيب

النزلة المعوية،فيتو
النزلة المعوية،فيتو

أكدت هيئة الدواء المصرية أنه لا يمكن الوقاية من كل حالات النزلات المعوية أو منع الإصابة بها، ولكن يمكن تقليل المخاطر ومنع تزايد انتشارها عن طريق:​


١-استخدام الأدوية حسب توجيهات الطبيب فقط. ​

٢-استخدام بعض اللقاحات للرضع للحماية من عدوى فيروس الروتا التي تسبب النزلات المعوية بصورة شائعة لديهم.​

٣-غسل اليدين بشكل جيد.​

٤-التنظيف الجيد بالمطهرات لإزالة الجراثيم التي قد تبقى على الأسطح المشتركة. ​

٥-طهي الطعام جيدًا، وغسل الأيدي قبل وبعد تناول الطعام.​

ما هي النزلة المعوية ؟

 

و​النزلة المعوية هي التهاب في جدار المعدة والأمعاء غالبًا ما يحدث بسبب العدوى ببكتيريا، أو فيروسات، أو فطريات، أو طفيليات، أو في بعض الأحيان ينتج عن تناول بعض العناصر الكيميائية الثقيلة مثل الزئبق أو جرعات كبيرة من الكحول، أو بعض الأدوية مثل العلاج الكيميائي أو الإفراط في استخدام بعض المسكنات أو أدوية أخرى مثل الكوليشسين.​

​وأكدت هيئة الدواء المصرية أن النزلة المعوية التي سببها عدوى تكون معدية خلال الفترة التي تظهر فيها الأعراض، ولمدة يومين بعد ظهورها. ​

​أكدت هيئة الدواء المصرية أهمية اللجوء إلي الطبيب في حالة ظهور أي أعراض أو تناول أي مواد قد تزيد من حدوث النزلات المعوية.

علاج النزلة المعوية 

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أنه يشمل علاج النزلة المعوية:​

١-الراحة وتناول السوائل عن طريق الفم أو المحاليل الوريدية.​

٢-استخدام بعض الأدوية لعلاج الأعراض مثل الغثيان والإسهال، في حالات معينة.​

٣-قد يصف الطبيب استخدام مضاد حيوي أو دواء مضاد للطفيليات لعلاج نوع معين من العدوى البكتيرية أو الطفيلية في حالات محددة وفقًا لتقييمه.​

٤-في حالة التهاب المعدة والأمعاء بسبب التسمم الكيميائي، قد تضاف طريقة لإزالة السموم من الجسم، ولكن يعتمد العلاج على المادة المتناولة وعلى حالة المريض.​

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أكدت هيئة الدواء المصرية  أهمية اللجوء إلي الطبيب في حالة ظهور أي أعراض أو تناول أي مواد قد تزيد من حدوث النزلات المعوية.​

 

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