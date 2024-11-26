الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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صحة ومرأة

يحمي الأطفال من فيروس قاتل، كل ما تريد معرفته عن تطعيم الروتا

تطعيم الروتا، فيتو
تطعيم الروتا، فيتو

تطعيم الروتا، أحد أهم التطعيمات التي على الطفل تناولها حيث تساعد في الحماية من النزلات المعوية التي تمثل خطورة على الطفل.

 

وقالت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا إن تطعيم الروتا يساعد في الوقاية من فيروس الروتا، الذي يسبب نزلات معوية للأطفال في السن الصغير، كما يمكن أن تتسبب الإصابة بالنزلة المعوية الشديدة في حجز الطفل في المستشفى وقد تؤدي إلى الوفاة.

 

أنواع تطعيم الروتا

وأشارت إلى أنه يوجد نوعين من تطعيم الروتا في مصر، نوع يؤخذ على جرعتين بينهم شهرين والنوع الثاني ثلاث جرعات بين كل جرعة وجرعة شهرين.

 

وأكدت أن التطعيم يعطى عن طريق الفم، ويمكن أن يؤخذ من عمر ستة أسابيع، وآخر موعد للجرعة الأولى عشرين أسبوع، وآخر موعد لآخر جرعة هو عمر ٨ شهور.


موانع التطعيم ضد الروتا

وأوضحت فاكسيرا أن موانع التطعيم ضد الروتا تشمل ارتفاع درجة حرارة الطفل، إسهال حاد أو ترجيع، أو إصابة الطفل بمشكلة في المناعة أو يحصل على مثبطات مناعة.
 

تطعيم الروتا 
تطعيم الروتا، فيتو

وتوفر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا أنواع من التطعيمات الضرورية للأطفال غير متوفرة في مكاتب وزارة الصحة ويجب على الأطفال الحصول عليها لرفع مناعة الجسم ضد الأمراض. 

وتستعرض فيتو أهم الأسئلة والأجوبة المتعلقة بالتطعيمات منها:

1-هل يمكن تطعيم الطفل وهو مريض؟

- ️إذا لم يوجد ارتفاع في حرارة الجسم او يحصل على أدوية مثبطة للمناعة يمكن تناول التطعيم

 

2- هل يسبب التطعيم ارتفاع في حرارة الجسم؟

- ️اى تطعيم يمكن ان يسبب حرارة في الجسم  

3- هل الحصول على جرعة واحدة من التطعيم وعدم استكمال باقي الجرعات لعدم توفر الجرعة الثانية يمثل خطورة على الطفل؟

- ️لا يوجد قلق من ذلك والتطعيم فعال،ولا يوجد خطر وعند توفر التطعيم يمكن استكمال باقي الجرعات

4- هل يوجد تطعيمات للكبار وليس الأطفال فقط؟

-نعم يوجد تطعيمات  الكبار، وتحميهم من أمراض كتيرة.

5- هل يمكن تناول اى تطعيم اثناء اخذ دواء مضاد حيوي؟

يمكن ذلك ولا يوجد تعارض بينهما

6- هل يمكن للتطعيم ان  يسبب المرض ؟ 

- ️لا، الا لو كان التطعيم حي ومتلقى التطعيم لديه مشكلة في المناعة

7- هل يوجد خطورة إذا خالط طفل مريض مصاب بمرض الجديري وحصل على تطعيم الجديري؟

يمكنه تناول تطعيم الجديري دون خطورة

 

بدورها كشفت وزارة الصحة عن أهمية التطعيمات في محاربة الأمراض وتقوية الجهاز المناعي للجسم موضحة أن فكرة التطعيم تعتمد على محاربة أي فيروس يدخل الجسم ويكون الجهاز المناعي للجسم قوة على محاربة المرض.

 

وأوضحت أن أي إنسان يمكنه تناول التطعيم في أي وقت منذ الولادة يحصل على تطعيمات تقوي مناعة الجسم وتقوي الجسم على محاربة الأمراض التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان خلال فترة حياته.

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وتابعت:  أغلب التطعيمات تؤخذ عن طريق الحقن والبعض منها من خلال الفم مؤكدا أن أي آثار جانبية تظهر بعد تلقي أي نوع من التطعيم تكون بسيطة وتختفي خلال يوم أو اثنين على الأكثر منها ألم مكان الحقن وارتفاع في درجة الحرارة الجسم أو احمرار مكان الحقن أو الصداع.

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