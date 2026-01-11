الأحد 11 يناير 2026
محافظات

التحفظ على سيارة محملة بانيه وقطع دجاج شيش فاسدة بالفيوم

شنت مديرية التموين بمحافظة الفيوم حملة مكبرة علي الأسواق والمحال التجارية، وتمكنت من تحرير 52 مخالفة تموينية متنوعة بدائرة، وشارك في الحملة قسم مباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة علي أسواق الفيوم

وقال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة بمحافظة الفيوم، أن الحملة تمكنت من ضبط سيارة ربع نقل ثلاجة محملة ببرانيك لحوم بانيه وشيش غير مدون عليها أي بيانات وبها تغيير في الأنسجة واللون والرائحة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي طبقا لتقرير الطب البيطري، وبلغت حمولة السيارة 422 كيلو جرام بانيه، و77.8 كيلو جرام شيش، كما تم ضبط 710 علب سجائر صيني مجهولة المصدر بدون فواتير  بأحد محلات البقالة، وحررت 16 محضر عدم وجود شهادة صحية، و3 محاضر جنحة عدم إعلان عن أسعار لأنشطة مختلفة.

تكثيف الحملات علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز

وشدد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، علي الأجهزة الرقابية بالمديرية بتكثيف الحملات على المخابز البلدية والسياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد أرصدة محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

سعر الـ 100 ين ياباني في البنوك المصرية اليوم الأحد 11- 1- 2026

ضبط 2.6 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر في حملة تموينية بالفيوم

كما تم التشديد على تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار.

