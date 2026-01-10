وزيرا التخطيط والزراعة ومحافظ أسوان يتفقدون مشروع وادي الصعايدة بإدفو (صور)

18 حجم الخط

أجرى كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ محافظ أسوان، اليوم السبت، زيارة ميدانية لتفقد أعمال تأهيل وتبطين المساقي الداخلية بقرية عمرو بن العاص، إلى جانب تفقد المصرف الزراعى بقريتى الأشراف والسماحة، وذلك ضمن مشروع وادي الصعايدة بمركز إدفو، وذلك فى إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة إستخدام الموارد المائية ودعم التنمية الزراعية المستدامة.

شرح تفصيلي عن المشروعات

واستمع الحضور إلى شرح تفصيلى عن الموقف التنفيذى للمشروعات التى تشمل تنفيذ تبطين مسقى نضال رقم (1) بطول 550 مترًا وبتكلفة بلغت نحو 5 ملايين جنيه، بالإضافة إلى مسقى نضال رقم (2) بطول 1200 متر وبتكلفة 8 ملايين جنيه، ويتم التبطين للمساقى بالخرسانة المسلحة بالفايبر بطول ١٠ كم تحت إشراف مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة الممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية " إيفاد " بما يسهم فى تحسين كفاءة الرى وتقليل الفاقد من المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية.

وأشار إلى أن بالنسبة إلى أعمال تطوير المصرف الزراعى الجارى تنفيذه لخدمة قريتى الأشراف والسماحة، وتتم على مرحلتين بإجمالي طول 5300 متر، وبتكلفة إجمالية بلغت 70 مليون جنيه، حيث شملت المرحلة الأولى تنفيذ 2400 متر، والثانية 2900 متر بنسبة تنفيذ وصلت إلى 98 ٪.

وأكد وزراء التخطيط والزراعة ومحافظ أسوان على أن هذه المشروعات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم صغار المزارعين، وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه، ورفع كفاءة البنية التحتية الزراعية بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة بالمشروعات الزراعية فى زهرة الجنوب.

