محافظ أسوان يوجه بتطبيق الآلية الجديدة لتراخيص أبراج المحمول

أصدر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهات لرؤساء الوحدات المحلية بالإلتزام الكامل بالآلية التى تم وضعها لإصدار تراخيص أبراج المحمول، وذلك تنفيذًا لما تم مناقشته وعرضه تفصيليًا أثناء إجتماع مجلس المحافظين الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

اتباع الخطوات القانونية

وكلف بضرورة إتباع الخطوات القانونية المقررة عند تلقى طلبات الترخيص، وذلك بدءًا من تقديم الطلب للوحدة المحلية المختصة، والتأكد من أن العقار المقترح إقامة البرج عليه حاصل على ترخيص بناء رسمي أو يمتلك نموذج (8) الخاص بالتصالح، مع الإلتزام التام بسداد رسوم الترخيص المقررة وفقًا لطبيعة الموقع سواء فى عواصم المحافظات أو المدن أو القرى.

وأوضح الدكتور إسماعيل كمال بأن الرسوم يتم تحصيلها عن كل برج أو جهاز تقوية على حدة بما يضمن التطبيق الدقيق للمنظومة، لافتًا إلى أنه عقب إستيفاء الإجراءات يتم إرسال الملف إلى الهيئة الهندسية لإستصدار الترخيص النهائى بما يحقق الإنضباط والشفافية فى منح التراخيص وتنظيم عمل الشركات المختصة حيث أن هذه الخطوات والإجراءات تأتى فى إطار حرص الدولة على دعم البنية التحتية لشبكات الإتصالات بما يخدم المواطنين، مع الحفاظ على سلامة المنشآت والمظهر الحضارى للمحافظة .

