إعادة فتح نقطة عبور بخط السكة الحديد بجوار مزلقان السيل القديم بأسوان

استجاب اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، لمناشدات المواطنين بمنطقة السيل الجديد، وأجرى اتصالا تليفونيا بالمهندس محمد عامر رئيس هيئة سكك حديد مصر من أجل إعادة فتح إحدى نقاط العبور المؤقتة على خطوط السكك الحديدية بجوار مزلقان السيل القديم، لتحقيق السيولة لحركة المشاة بين الجانبين الشرقي والغربي.

جاء ذلك بعد قيام المنطقة الجنوبية للسكك الحديدية بغلق هذه النقاط، حيث استقر الوضع على فتح النقطة في الوقت الحالي، على أن يتم غلقها عقب إنشاء كوبرى للمشاه بنفس المنطقة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل لأهمية إنشاء هذا الكوبرى للحد من الحوادث المتكررة، وبما ينعكس فى خدمة أهالى مناطق كيما، وعزب كيما، والسيل الجديد، والسيل الريفى، والشيخ هارون، وذلك فى إطار الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم، وتحقيق السيولة المرورية، وتسهيل حركة المشاة بين شرق وغرب خطوط السكك الحديدية.

وأوضح محافظ أسوان أنه يتم تنفيذ هذه المشروعات الحيوية يأتى أيضًا فى ظل التعاون المثمر والبناء مع شركة كيما وهيئة السكك الحديدية، ويتم حاليًا الإعتماد فى الجانب الغربى على كوبرى السيل الجديد للاتجاهات المؤدية إلى كيما وعزب كيما والصداقة الجديدة والشلال.

