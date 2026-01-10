وزيرا التخطيط والزراعة ومحافظ أسوان يلتقون بسيدات إدفو لتعزيز سبل المعيشة المستدامة (صور)

18 حجم الخط

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لقاء موسع مع سيدات قرية السماحة بمشروع وادى الصعايدة بمركز إدفو، وذلك بالنادي النسائى بالقرية، بحضور ممثلى مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (سيل)، وقيادات وزارات التخطيط والزراعة ومحافظة أسوان.

عرض تفصيلى عن المشروعات التنموية

وإستمع الحضور إلى عرض تفصيلى حول المشروعات التنموية التى تم تنفيذها لصالح سيدات قرية السماحة بإعتبارها نموذجًا فريدًا لمجتمع نسائى متكامل يضم الأرامل والمطلقات المعيلات، ويهدف إلى تمكينهن إقتصاديًا وتحقيق الإستقلال المعيشى لهن ولأسرهن حيث يبلغ عدد المستفيدات نحو 313 أسرة.

وفى عام 2000 تم تخصيص منزل و6 أفدنة لكل أسرة بما أتاح للسيدات تنفيذ أنشطة زراعية متنوعة شملت الزراعات التقليدية مثل القمح والكركديه والذرة الشامية، بالإضافة إلى قيامهن بتنفيذ العديد من المشغولات والحرف اليدوية بما يسهم فى تنويع مصادر الدخل وتحقيق الإستدامة الإقتصادية لهن.

وتم إستعراض الدعم المقدم من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية " إيفاد " ممثلًا فى مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (سيل) منذ عام 2017، والذى شمل تقديم منح غير مستردة للسيدات تضمنت تسليم نحو 200 رأس من الأبقار، و500 رأس من الأغنام فى إطار دعم الأنشطة الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة للأسر المستفيدة.

وتناول اللقاء الجهود التى بذلتها أجهزة الدولة لمواجهة أبرز التحديات التى واجهت هذا المجتمع النسائى، وفي مقدمتها إرتفاع منسوب المياه الجوفية حيث تم تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين المصارف الزراعية، وهو ما أسهم بشكل مباشر فى خفض منسوب المياه الجوفية وتحسين جودة الأراضى الزراعية وزيادة الإنتاجية، وتم التأكيد من وزراء التخطيط والزراعة ومحافظ أسوان على حرص الدولة لدعم مشروعات التمكين الإقتصادى للمرأة الريفية، وربطها بأهداف التنمية المستدامة.

وأشاد بنموذج قرية السماحة كأحد النماذج الرائدة لسيدات أسوان اللاتى جسدن قصص كفاح مشرفة، وتعكس فى نفس الوقت نجاح التكامل بين جهود الدولة وشركاء التنمية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة بصعيد مصر.

فيما أكد محافظ أسوان أن المحافظة تولى إهتمام خاص بدعم المجتمعات المنتجة وتمكين المرأة المعيلة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى إستمرار التنسيق مع الوزارات المعنية وشركاء التنمية لتوسيع نطاق هذه التجربة الناجحة وتحقيق عوائدها الإيجابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.