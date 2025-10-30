محافظ أسوان: العمل الميداني المعيار الحقيقي لقياس مستوى أداء الأجهزة التنفيذية

قال محافظ أسوان اللواء دكتور اسماعيل كمال إن خلال الفترة الحالية تشهد المحافظة توافد الأفواج السياحية من مختلف دول العالم، وهو الذي يتطلب أن تكون جاهزة باستمرار، وذلك يتم من خلال التنسيق بين الوحدات المحلية وشركات المياه والصرف الصحى ومديريات المرافق للتعامل الفورى مع أى أعطال أو طوارئ، مع التأكيد على التدخل السريع لمعالجة أى ملاحظات يتم رصدها أثناء المتابعة اليومية.

العمل الميدانى

أضاف أن العمل الميدانى هو المعيار الحقيقى لقياس مستوى الأداء بالأجهزة التنفيذية، ويتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بمحاسبة المقصرين ومكافأة المتميزين، لأن ما يريده المواطن والسائح معًا هو مدينة نظيفة وبيئة جمالية آمنة.

أوضح محافظ أسوان أن ذلك وفقًا للرؤية الممنهجة التى يتم تطبيقها خلال هذه المرحلة يعملوا جاهدين لرفع كفاءة الطرق والشوارع وخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، بالتوازى مع تنفيذ خطة شاملة لتجميل الميادين وإزالة أى مظاهر للعشوائية للظهور بالشكل المشرف، وحتى تصبح أسوان نموذجًا حضاريًا وسياحيًا على الوجه الأكمل.

