الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسوان: العمل الميداني المعيار الحقيقي لقياس مستوى أداء الأجهزة التنفيذية

جولة ميدانية لمحافظ
جولة ميدانية لمحافظ أسوان

قال محافظ أسوان اللواء دكتور اسماعيل كمال إن خلال الفترة الحالية تشهد المحافظة توافد الأفواج السياحية من مختلف دول العالم، وهو الذي يتطلب أن تكون جاهزة باستمرار، وذلك يتم من خلال التنسيق بين الوحدات المحلية وشركات المياه والصرف الصحى ومديريات المرافق للتعامل الفورى مع أى أعطال أو طوارئ، مع التأكيد على التدخل السريع لمعالجة أى ملاحظات يتم رصدها أثناء المتابعة اليومية.

العمل الميدانى 

أضاف أن العمل الميدانى هو المعيار الحقيقى لقياس مستوى الأداء بالأجهزة التنفيذية، ويتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بمحاسبة المقصرين ومكافأة المتميزين، لأن ما يريده المواطن والسائح معًا هو مدينة نظيفة وبيئة جمالية آمنة.

أوضح محافظ أسوان أن ذلك  وفقًا للرؤية الممنهجة التى يتم تطبيقها خلال هذه المرحلة يعملوا جاهدين لرفع كفاءة الطرق والشوارع وخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، بالتوازى مع تنفيذ خطة شاملة لتجميل الميادين وإزالة أى مظاهر للعشوائية للظهور بالشكل المشرف، وحتى تصبح أسوان نموذجًا حضاريًا وسياحيًا على الوجه الأكمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

​ أسوان جولة مؤتمر عقاب السائح

مواد متعلقة

محافظ أسوان ينعى معلمة توفيت اليوم أثناء تأدية عملها في طابور الصباح

محافظ أسوان: تركيب شاشات ضخمة في 14 موقعا لمتابعة افتتاح المتحف المصري الكبير

محافظ أسوان يفتتح معرض "أهلًا مدارس" بحديقة الشجرة (صور)

محافظ أسوان يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الحر والعاصفة الترابية

الأكثر قراءة

قرار جمهوري بالموافقة على منحة إسبانية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو المرج الجديدة - شبين القناطر

سعر الفاكهة اليوم، 6 أصناف "تصالح المصريين" بانخفاض جديد والمستورد لـ"الأغنياء"

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا، اعرف التفاصيل

سعر السمك اليوم، البلطي يودع الـ 60 جنيها لأول مرة والبوري يعود لقفزاته مجددا

6 خطوات للاستعلام عن رصيد حسابك في بنك مصر من الهاتف المحمول

آخر تطورات سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

أسعار الخضار اليوم، انخفاض مبشر في معظم الأصناف و"لوثة من الجنون" تصيب الطماطم

بالزي الفرعوني، كيف احتفلت مدارس الإسكندرية بافتتاح المتحف المصري الكبير؟ (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

سعر السكر في الأسواق اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

4 موارد لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للقانون، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الصباح للشفاء من الأمراض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 30 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 30 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية