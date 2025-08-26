الثلاثاء 26 أغسطس 2025
رئيس مدينة مرسى مطروح: شواطئنا آمنة ونناشد المواطنين تجنب الأماكن المفتوحة (فيديو)

مرسى مطروح، فيتو
أكد اللواء محمد صحاح، رئيس مدينة مرسى مطروح، أن المدينة تتميز بطبيعتها الخلابة ومياهها الساحرة التي تجذب المواطنين، موضحًا أن الجهات المعنية حددت عددًا من الشواطئ الآمنة التي يمكن ارتيادها والاستمتاع بها بأمان، خاصة أن طبيعة مرسى مطروح الجغرافية تجعلها تشبه "اللاجون المغلق"، مما يقلل من خطورة الأمواج فيها.

وأوضح صحاح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن شواطئ مثل روميل، والنخيل، والليدو، ومطروح العام، وشاطئ الغرام، متاحة أمام الجمهور وتخضع للمتابعة المستمرة من جانب الغطاسين والمنقذين، مشيرًا إلى أن وجود فرق الإنقاذ بشكل دائم يمثل عنصر أمان إضافي للزائرين.

وأشار رئيس المدينة إلى أن بعض الشواطئ المفتوحة خارج هذا النطاق قد تمثل خطورة، نتيجة الأمواج المرتفعة، وهو ما يستوجب التنبيه عليه باستمرار، لافتًا إلى أن مثل هذه الظواهر ليست قاصرة على مطروح فحسب، بل تمتد إلى معظم مناطق الساحل الشمالي، وقال: "هذا التنبيه على مسؤوليتي الشخصية".

ونوه بأن الجهات المختصة تتابع يوميًّا حالة البحر، وإذا استدعت الظروف الجوية يتم اتخاذ قرار فوري بغلق الشواطئ الخطرة مثل الأبيض، وعجيبة، وأم الرخم، مضيفًا أن ارتفاع الأمواج هو العامل الرئيسي في تحديد قرار الغلق المؤقت.

وأكد صحاح أن الوضع العام في مطروح لا يستدعي القلق المفرط، إذ لم يتم رصد حالات غرق كثيرة هذا الموسم، مشددًا على أهمية التزام المواطنين بالإرشادات، وعلى ضرورة وجود منقذين على الشواطئ، مع تجنب ارتياد الشواطئ المفتوحة نهائيًا، حفاظًا على سلامة الجميع.

مدينة مرسى مطروح اللواء محمد صحاح مرسي مطروح روميل شاطئ الغرام

