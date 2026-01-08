رياح محملة بالأتربة تضرب محافظة مطروح (صور)

18 حجم الخط

شهدت مدينة مرسى مطروح، اليوم الخميس، طقسا غير مستقر من رياح وأتربة مع تكاثر السُحب في سماء المدينة، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة.

ورصدت “فيتو” شوارع وكورنيش المدينة، وسط تقلبات الطقس مع رياح وأتربة وتكاثر السُحب في سماء المدينة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

حجب الرؤية

وحجبت الرياح المحملة بالأتربة الرؤية بشوارع مرسى مطروح وبطريق مطروح الإسكندرية الساحلي، والأماكن المفتوحة.

حالة الطقس اليوم

وكانت قد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الخميس وتوقعت أن يسود طقس دافئ نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



يصل ارتفاع الأمواج إلى 5.5 متر، تحذير عاجل من ملاحة البحر المتوسط.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية اضطراب الملاحة البحرية على كافة سواحل البحر المتوسط اعتبارا من الساعة الثانية صباحًا يوم الجمعة 9 يناير حتى الساعة العاشرة صباحا ً من يوم السبت 10 يناير.

وتصل سرعة الرياح من 50 إلى 70كم / ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 3.5 إلى 5.5 متر.



كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 14



السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 12

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 14



