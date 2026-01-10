السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

المدير التنفيذي للرعاية الصحية يتفقد غرف العمليات بمجمع الإسماعيلية الطبي

المدير التنفيذي للرعاية
المدير التنفيذي للرعاية الصحية
حرص الدكتور أميــر التلوانى،المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال جولته التفقدية لمنشآت فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، على تفقد أقسام العمليات، في إطار المتابعة الدقيقة لمنظومة الرعاية الجراحية والاطمئنان على جاهزية غرف العمليات وفق أعلى المعايير الطبية.

 

مدير فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية يفاجئ مستشفى فايد (صور)

الرعاية الصحية بالإسماعيلية تنظم جولة مرور مفاجئة داخل المجمع الطبي (صور)

 

تفقد غرف العمليات الجراحية للتأكد من تطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى 

 

وتفقد التلواني غرف العمليات الجراحية، وتابع عن كثب مدى الالتزام ببروتوكولات مكافحة العدوى، وسياسات سلامة المرضى، ومعايير التعقيم وجودة الآداء الجراحي، إلى جانب مراجعة آليات العمل مع الفرق الطبية، والتكامل بين الأطقم الجراحية والتخدير والتمريض، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج العلاجية وتقليل معدلات المخاطر والمضاعفات. 

جانب من الجولة داخل غرف العمليات بمجمع الإسماعيلية الطبي، فيتو
جانب من الجولة داخل غرف العمليات بمجمع الإسماعيلية الطبي، فيتو
جانب من الجولة داخل غرف العمليات بمجمع الإسماعيلية الطبي، فيتو
جانب من الجولة داخل غرف العمليات بمجمع الإسماعيلية الطبي، فيتو

 

متابعة تطبيق الأدلة الإرشادية 

كما تابع تطبيق الأدلة الإرشادية والبروتوكولات العلاجية المعتمدة قبل وأثناء وبعد التدخلات الجراحية، والتأكد من جاهزية الأجهزة والمستلزمات الطبية، وكفاءة نظم الطوارئ والدعم الفني داخل غرف العمليات، بما يعكس القدرة التشغيلية العالية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة.

 

جانب من الجولة داخل غرف العمليات بمجمع الإسماعيلية الطبي، فيتو
جانب من الجولة داخل غرف العمليات بمجمع الإسماعيلية الطبي، فيتو

 

التأكيد على أهمية جودة الخدمات الجراحية 

وأكد الدكتور أمير التلواني أن جودة الخدمات الجراحية تمثل أحد أعمدة المنظومة الصحية،  والاستثمار الحقيقي في الإنسان، سواء المريض الذي يستحق رعاية آمنة ومتكاملة، أو الفريق الطبي الذي يعمل وفق أسس علمية دقيقة وبيئة عمل منضبطة.

