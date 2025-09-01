الإثنين 01 سبتمبر 2025
محافظات

تشميع مغسلتين غير مرخصتين في الإسماعيلية (صور)

تشميع مغسلتين غير
تشميع مغسلتين غير مرخصتين في الإسماعيلية

شنت إدارة شئون البيئة في محافظة الإسماعيلية، حملة للمرور على  عدد من المحال التي تعمل في مجال غسيل الملابس والسجاد والأكلمة والسيارات، وذلك لمتابعة تطبيق الاشتراطات البيئية، وكذا رفع الوعي البيئي والحفاظ على البيئة والتأكد من تطبيق الاشتراطات البيئية الخاصة.
 

نائب محافظ الإسماعيلية يتابع تداعيات انفجار خط الغاز (صور)

مدير الرعاية الصحية بالإسماعيلية يطمئن على مصابي حادث خط الغاز (صور)

تنظيم الحملة بالشراكة مع الوحدة المحلية 

وقالت مروة الخولي مدير إدارة شئون البيئة في محافظة الإسماعيلية، إن الحملة تم تنظيمها بالاشتراك مع الوحدة المحلية لحي ثالث في مدينة الإسماعيلية وشرطة البيئة والمسطحات المائية بالإسماعيلية للقيام بالتفتيش على المحال التي تعمل في مجال غسيل الملابس والسجاد والأكلمة والسيارات.  

جانب من الحملات، فيتو 
جانب من الحملات، فيتو 
جانب من الحملات، فيتو 
جانب من الحملات، فيتو 

نتائج الحملة المكبرة 

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مغسلتين بمنطقة ٢٤ أكتوبر بالشيخ زايد، بمعرفة حى ثالث كما قامت إدارة البيئة بتحرير محضر بيئي لمغسلة تعمل في مجال غسيل السيارات بالشيخ زايد بحي ثالث؛ وذلك استجابة لعدد من الشكاوى الواردة على الصفحة الرسمية لمحافظة الإسماعيلية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين كل فيما يخصه.  

 

استمرار تنفيذ الحملات 

وأشار أحمد العايدي رئيس حي ثالث مدينة الإسماعيلية، إلى أن الحملات مستمرة على المحال التجارية المخالفة في كافة مناطق حي ثالث؛ من أجل الحفاظ على الوجه الحضاري للمدينة ومنع أي مخالفات التي من شأنها تشويه المظهر الجمالي.

جانب من الحملات، فيتو 
جانب من الحملات، فيتو 

ويأتي ذلك في إطار خطة إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسماعيلية في التفتيش على محال غسيل السيارات والمحال التجارية؛ للتأكد من الحفاظ على البيئة.
 

 

