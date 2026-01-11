إخماد حريق في منزل مكون من طابقين بالفيوم

18 حجم الخط

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب بمنزل مكون من طابقين، قبل أن تمتد النيران إلى المنازل المجاورة، ولم يسفر عن وجود إصابات.

حريق في منزل ريفي

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق بمنزل مكون من طابقين، بقرية سيلا التابعة لمركز الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف، إلى موقع البلاغ، وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة.

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب خبير من الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحريق، وتولى التحقيق.

