الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إخماد حريق في منزل مكون من طابقين بالفيوم

الدفاع المدني بالفيوم،
الدفاع المدني بالفيوم، فيتو
18 حجم الخط

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب بمنزل مكون من طابقين، قبل أن تمتد النيران إلى المنازل المجاورة، ولم يسفر عن وجود إصابات.

حريق في منزل ريفي

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق بمنزل مكون من طابقين، بقرية سيلا التابعة لمركز الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف، إلى موقع البلاغ، وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة.

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب خبير من الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحريق، وتولى التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اخماد حريق إخماد النيران الجهاز المركزى للتعبئة العامة السيطرة علي الحريق المركزي للتعبئة العامة المركزي للتعبئة والإحصاء سيارات الحماية المدنية قوات الحماية المدني غرفة عمليات شرطة النجدة

مواد متعلقة

أزمة المنتخب مع ليفربول والسيتي تشتعل.. هل ينضم صلاح ومرموش إلى قائمة نيجيريا؟

ضبط كهربائي أحرق شقته لمنع "حماه" من الخروج بمصوغات زوجته بالفيوم

عاطل يشعل النار في مسكن أسرته بالفيوم بسبب المخدرات

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

اندلاع حريق في مزرعة دواجن بالفيوم وقوات الحماية المدنية تتدخل

إخماد حريق شب في منزل بالفيوم

رقية السادات تكشف تفاصيل الأيام الأخيرة لوالدها قبل حرب أكتوبر

إخماد حريق داخل منزل في طامية بالفيوم
ads

الأكثر قراءة

حصيلة أهداف أمم أفريقيا 2025 بعد دور ربع النهائي

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني

ليلة الإسراء والمعراج 2026 ميزة إضافية لهذه الليلة

وزير النقل يتابع حركة التشغيل بالسكك الحديد والاستعداد للطقس السيئ

"مصر للعلوم" تحتفل بتخريج دفعات جديدة من الدبلومات المهنية بكلية طب الأسنان بالتعاون مع جامعة جنوة

تعزيز التعاون الاستثماري، تفاصيل صرف شريحة الدعم المالي الثانية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر

رسالة قوية من توفيق عكاشة لـ مصطفى بكري بشأن رئيس مجلس النواب المقبل

طلاب الصف الثاني الثانوي: الامتحانات سهلة وورقة المفاهيم ساعدتنا بنسبة 30٪ (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأحد 11-1-2026

كم يبلغ سعر كيلو الأرز بالسوق المحلي اليوم الاحد 11-1-2026

استقرار سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأحد

سعر الريال القطري في البنوك المصرية اليوم الأحد 11 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء الحسم بين الفراعنة والأفيال.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ليلة الإسراء والمعراج 2026 ميزة إضافية لهذه الليلة

«أدب التحية في الإسلام»، الشيخ عطية صقر يوضح ما يجب على المسلم فعله

تفسير رؤيا البق في المنام وعلاقتها بكثرة الهموم والمشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية