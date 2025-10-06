الإثنين 06 أكتوبر 2025
إخماد حريق داخل منزل في طامية بالفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من إخماد حريق شب في منزل بقرية منشأة الجمال بمركز طامية، قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى المنازل المجاورة، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.

حريق بقرية منشأة الجمال

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، قد تلقت بلاغا بنشوب حريق بمنزل مكون من طابقين بقرية منشأة الجمال بمركز طامية، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن حريقا شب بالطابق الثاني، وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، قبل أن تمتد إلى الكتلة السكنية المجاورة، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.

صحة الفيوم تكشف عدد المرشحين المحتملين الذين أجروا الفحوصات الطبية وتحليل المخدرات

مصرع عجوز وفتاة من ذوي الهمم في حريق بالفيوم

 وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب خبير حرائق من إدارة الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحريق، وتولى التحقيق.

