محافظ الفيوم يتلقى تقريرًا حول جهود مديرية الزراعة في دعم المزارعين

تلقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تقريرًا شاملًا حول جهود وأنشطة مديرية الزراعة بالمحافظة والتي استهدفت دعم المزارعين ورفع الوعي الزراعي وتحسين الإنتاج، من خلال الندوات الإرشادية والبرامج التدريبية والزيارات الحقلية.

إدارة الإرشاد الزراعي

وجاء في التقرير الذي أعده الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم، أن إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية نظمت خلال شهر ديسمبر الماضي ٤٦ ندوة إرشادية وتثقيفية، وزيارة حقلية، شملت ٣٤ ندوة إرشادية تناولت موضوعات متعددة، من بينها: تطهير الترع والمساقي والمراوي، ومحاصيل العلف الأخضر، البرسيم، المكافحة الحيوية، معالجة ملوحة التربة، بنجر السكر، المكافحة المتكاملة للآفات، زراعة الطماطم، إعداد الأرض للزراعة، مكافحة الأكاروس، الطماطم داخل الصوب، اقتصاديات القمح، زراعة البصل والثوم، خدمة أشجار الزيتون، الفول البلدي، النباتات الطبية والعطرية، التسميد المعدني، الأسمدة الحيوية والصبغات النباتية، كما تم تنظيم ٢٠ ندوة تثقيفية للسيدات في مجال التنمية الريفية، تناولت التغذية الصحية السليمة، أضرار استخدام الأكياس البلاستيكية واستبدالها بالعبوات الصحية، الوقاية من أمراض الشتاء مثل البرد والإنفلونزا.

متابعة المحاصيل الشتوية

وأشار التقرير إلى إجراء ١٢ زيارة ولقاءً حقليًا لمتابعة المحاصيل الشتوية، وأعمال التسوية بالليزر ضمن حملة ترشيد استخدام المياه، ومتابعة الحقول الإرشادية، ومحاصيل الخضر والفاكهة، بالإضافة إلى انطلاق حملة التسوية بالليزر لتسوية نحو ٣٠٠ فدان بالمحافظة وتم تسوية ٢٥٢ فدانًا في إطار تطبيق نظم الري الحديثة، والمشاركة في مبادرة “ازرع”، وتنفيذ يوم حقل لمحصول بنجر السكر بمركزي طامية وإطسا.

برامج تدريبية

وأضاف التقرير أنه تم تنفيذ ٢٥ برنامجًا تدريبيًا للسيدات، شملت التدريب على طريقة عمل ستارة للمنزل، تربية البط، أضرار استخدام الأكياس البلاستيكية، عمل شنط "توتي باج" لطالبات المدارس وذلك من خلال الإرشاد الزراعي ووحدات تكافؤ الفرص وبالتعاون مع مركز البحوث الزراعية.

إدارة البساتين

ونوه التقرير بأن إدارة البساتين نظمت ٢٦ ندوة إرشادية في مجالات البساتين والخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية، وتنفيذ ٥٨ زيارة ومعاينة حقلية لزراعات الخضر والفاكهة والنخيل والصوب الزراعية، لمتابعة المعاملات الزراعية وأعمال التقليم، مع إجراء مناقشات مباشرة مع المزارعين، وفى مجال الرقابة على المبيدات تم عمل ٤ معاينات وتحرير ٨ محاضر مع المسطحات و٥ محاضر مع التموين بالإضافة لاستخراج وتجديد ٨ تراخيص.

وكشف التقرير أن إدارة الإنتاج الحيواني نظمت ندوة إرشادية عن الإنتاج الحيواني، و١٦ لجنة مرور لمتابعة الأنشطة الخاصة بالإدارة، بالتعاون مع الإرشاد الزراعي والطب البيطري والبحوث.

