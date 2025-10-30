ضبط كهربائي أشعل النار بشقته لمنع "حماه" من الخروج بمصوغات زوجته بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط "عبد المنعم. هـ" 31 سنة، كهربائي، المتهم بإشعال النار في مسكنه، أثناء تواجد زوجته ووالدها وشقيقه وأبنائه، ولم يسفر الحريق عن إصابات أو وفيات.

أقوال الزوجة والزوج المتهم

وأقرت زوجة المتهم "نهلة. أ" 25 سنة ربة منزل، أن زوجها يعانى من اضطرابات نفسية ودائم تعاطى المخدرات وأن هناك خلافات زوجية بينهما، وأثناء وجود والدها وشقيقها بالمسكن لإنهاء الخلافات، حاولا الخروج بمصوغات الزوجة الذهبية، ما أثار هياج الزوج وتعدى عليهم بالضرب لمنعهم من الخروج من الشقة، وأضرم النيران بها عن طريق فتح غاز البوتاجاز وإشعال النار ببعض المفروشات وامتد الحريق حتى غرفتي النوم والأطفال، وتسبب في احتراق محتوياتها ثم فر هاربا.

وبمواجهة المتهم بأقوال زوجته أقر بارتكابه الواقعة، وجار عرضه على النيابة المختصة.

[[system-code:ad:autoads]

عاطل يشعل النار في شقته

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بأن عاطلا مقيم بقرية منشأة عبد الله، أشعل النار في شقته، وبداخلها زوجته ووالدها وشقيقها واولاده، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الفيوم، وقوة من الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الجاني يدمن تعاطي المواد المخدرة، ونشب خلاف بينه وبين زوجته ووالدها، فأشعل النار في المسكن وبداخله الزوجة ووالدها وشقيقها والأبناء، وتمكنت سيارات الإطفاء من إخماد الحريق قبل أن تمتد ألسنة اللهب الي الكتلة السكنية المجاورة، كما تمكن الجيران، من انتشال الزوجة والأطفال من وسط النار، ولم ينتج عن الحريق أي إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة الفيوم، وتم العرض علي النيابة المختصة، لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.