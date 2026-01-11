الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

1458 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية في قرية جصفا بالدقهلية

قافلة طبية
قافلة طبية
18 حجم الخط

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال القافلة الطبية المجانية التي أقيمت بقرية جصفا مركز ميت غمر، على مدار يومين، حيث استفاد منها 1458 مواطنًا بالكشف وتلقي العلاج مجانًا.

قوافل لتلبية احتياجات المواطنين

وأوضح المحافظ أن هذه القافلة تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية المجانية، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن، وخاصة القرى الأولى بالرعاية.

1458 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية في قرية جصفا بميت غمر

وأكد محافظ الدقهلية على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة، وتوفير الخدمة الطبية المجانية لهم في أماكن إقامتهم، في إطار خطة القوافل المجانية التابعة لمديرية الصحة وقوافل العلاج المتكاملة، وأن يتم تحويل الحالات الخاصة، لاستكمال العلاج بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، كما يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

من جهته، أوضح الدكتور حمودة الجزار، وكيل صحة الدقهلية، أن القافلة الطبية المجانية استمرت على مدار يومين، تحت إشراف الدكتور رامز شوقي، منسق القوافل العلاجية.

القافلة ضمت 10 عيادات متنقلة

وقال الدكتور "الجزار" إن عدد المستفيدين من القافلة بلغ 1458 مواطنًا تم الكشف عليهم وعلاجهم في تخصصات مختلفة، حيث ضمت القافلة 10 عيادات متنقلة، أجرت الكشف على 226 باطنة، أطفال 187، جراحة 75، أسنان 87، رمد 119، نسا وتنمية الأسرة 103، جلدية 144، عظام 116.

كما قامت القافلة بإجراء 86 أشعة عادية وموجات صوتية، الكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ 176، فحص معمل الدم والطفيليات لـ139، عقد 50 ندوات تثقيفية استفاد منها 662 مترددا، وإحالة حالة للعلاج بالمستشفيات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتياجات المواطنين الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية القوافل العلاجية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الضغط والسكر اللواء طارق مرزوق القوافل الطبية المجانية تلبية احتياجات المواطنين حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية علاج على نفقة الدولة طارق مرزوق مختلف المراكز والمدن

مواد متعلقة

ختام فعاليات "علمني حرفة" للتدريب على فن صناعة الجلود بمراكز شباب القليوبية

رئيس جامعة أسيوط يتفقد انتظام الامتحانات بمعهد دراسات البيولوجيا الجزيئية

عطل فني يضرب منصة مصر العقارية، وشكاوى من توقف التخصيص

بمهلة شهر وإنذار بالحرمان، "الفرافرة" تفتح باب سداد رسوم مرافق أراضي التقسيمات
ads

الأكثر قراءة

حصيلة أهداف أمم أفريقيا 2025 بعد دور ربع النهائي

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني

ليلة الإسراء والمعراج 2026 ميزة إضافية لهذه الليلة

وزير النقل يتابع حركة التشغيل بالسكك الحديد والاستعداد للطقس السيئ

"مصر للعلوم" تحتفل بتخريج دفعات جديدة من الدبلومات المهنية بكلية طب الأسنان بالتعاون مع جامعة جنوة

تعزيز التعاون الاستثماري، تفاصيل صرف شريحة الدعم المالي الثانية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر

رسالة قوية من توفيق عكاشة لـ مصطفى بكري بشأن رئيس مجلس النواب المقبل

طلاب الصف الثاني الثانوي: الامتحانات سهلة وورقة المفاهيم ساعدتنا بنسبة 30٪ (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأحد 11-1-2026

كم يبلغ سعر كيلو الأرز بالسوق المحلي اليوم الاحد 11-1-2026

استقرار سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأحد

سعر الريال القطري في البنوك المصرية اليوم الأحد 11 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء الحسم بين الفراعنة والأفيال.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ليلة الإسراء والمعراج 2026 ميزة إضافية لهذه الليلة

«أدب التحية في الإسلام»، الشيخ عطية صقر يوضح ما يجب على المسلم فعله

تفسير رؤيا البق في المنام وعلاقتها بكثرة الهموم والمشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية