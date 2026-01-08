الخميس 08 يناير 2026
محافظات

صحة الدقهلية: انضمام 3 وحدات بمستشفيات السنبلاوين وميت غمر وأجا للسكتات الدماغية

وكيل صحة الدقهلية،
وكيل صحة الدقهلية، فيتو
أعلنت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، عن انضمام ثلاث وحدات جديدة لعلاج السكتات الدماغية بعد اعتمادها رسميًا على موقع خرائط السكتات الدماغية المصرية Egypt Stroke Map، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتحسين المنظومة الصحية ورفع كفاءة خدمات الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك تحت رعاية  الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

يأتي اعتماد هذه الوحدات تحت رعاية الجمعية المصرية للأمراض العصبية، وبالتعاون مع المنظمة العالمية لتحقيق التميز في علاج السكتة الدماغية (Angels)، حيث شمل الاعتماد مستشفى السنبلاوين العام، ومستشفى أجا المركزي، ومستشفى ميت غمر العام، بما يسهم في تسهيل وصول مرضى السكتات الدماغية إلى أقرب مركز متخصص في أسرع وقت ممكن.

تحديد مواقع المستشفيات التي تقدم خدمات تشخيص وعلاج السكتات

وأوضحت المديرية أن موقع Egypt Stroke Map يُعد منصة إرشادية إلكترونية تهدف إلى تحديد مواقع المستشفيات التي تقدم خدمات تشخيص وعلاج السكتات الدماغية، بما في ذلك خدمات إذابة الجلطات والتدخلات العصبية العاجلة، تأكيدًا على أن عامل الوقت يمثل عنصرًا حاسمًا في إنقاذ حياة المرضى وتقليل نسب الإعاقة.

تعزيز سرعة الاستجابة الطبية

ويأتي هذا الإنجاز في إطار رؤية وطنية تستهدف تعزيز سرعة الاستجابة الطبية، ورفع معدلات النجاة، والحد من المضاعفات الناتجة عن السكتات الدماغية، من خلال توجيه الحالات مباشرة إلى وحدات متخصصة ومجهزة وفقًا للمعايير الطبية المعتمدة.

ويمثل هذا العمل ثمرة التعاون بين قطاع مديرية الصحة بالدقهلية وكوادر أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة، تحت إشراف الدكتور أحمد عفت، أستاذ طب المخ والأعصاب والقسطرة المخية، والدكتورة ندى عبد الحميد، أستاذ مساعد طب المخ والأعصاب والقسطرة المخية.

وأكدت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية استمرار العمل على إضافة المزيد من وحدات السكتات الدماغية تباعًا، بما يحقق تغطية جغرافية أوسع داخل المحافظة، ويدعم منظومة الرعاية الصحية الطارئة، ويعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مع إتاحة بيانات الوحدات المعتمدة وخرائط الوصول إليها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لخريطة السكتات الدماغية المصرية: https://egypt-stroke-map.com.

الجريدة الرسمية