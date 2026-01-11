عطل فني يضرب منصة مصر العقارية، وشكاوى من توقف التخصيص

18 حجم الخط

تعرضت منصة مصر العقارية لعطل فني صباح اليوم، بعد دقائق من فتح باب تخصيص 25 ألف شقة ضمن المرحلة الثانية من الطرح المجمع ٤٠٠ ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح اليوم الأحد الموافق ١١ /١ /٢٠٢٦، لكافة المواطنين الذين قاموا بإبداء رغبتهم في حجز وحداتهم وقاموا بسداد جدية الحجز وفقا لرغباتهم.

واشتكى المتقدمين من تعطل المنصة وظهور رسالة على الموقع “يوجد تحديثات دورية على المنصة لضمان أعلى مستوى أداء"، وتوقف عملية تخصيص الشقق".

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، البدء في تخصيص حوالي 25 ألف شقة ضمن المرحلة الثانية من الطرح المجمع ٤٠٠ ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح اليوم الأحد الموافق ١١ /١ /٢٠٢٦، لكافة المواطنين الذين قاموا بإبداء رغبتهم في حجز وحداتهم وقاموا بسداد جدية الحجز وفقا لرغباتهم.

وأوضحت الوزارة، أنه على المواطنين الذين تقدموا للحجز الدخول على الرابط الإلكتروني

كما أهابت الوزارة بالمواطنين المتقدمين للحجز بأنه سيتم البدء في إجراءات التخصيص الإلكتروني من خلال منصة مصر العقارية وفقًا للجدول الزمني التالي:

يومي ١١، ١٢ يناير تخصيص وحدات ديارنا

ويومي ١٣، ١٤ يناير تخصيص وحدات ظلال

ويومي ١٨، ١٩ يناير تخصيص وحدات جنة وسكن مصر والإسكان الحر وروضة العبور

ويومي ٢١،٢٠ يناير تخصيص وحدات الإسماعيلية

وسوف يكون التخصيص بأسبقية الحجز الإلكتروني.

