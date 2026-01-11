18 حجم الخط

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم الأحد جولة ميدانية مفاجئة علىالمركز التكنولوجي والحملة الميكانيكية، بمدينة طلخا، للاطمئنان على سير العمل والوقوف على مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي والحملة الميكانيكية بطلخا

وأكد محافظ الدقهلية أن هذه الجولات تأتي في إطار الحرص على المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المراكز والمدن والأحياء، للتأكد من الالتزام بأداء المهام الوظيفية على الوجه الأمثل، وتحسين مستوى الخدمات، والتعرف المباشر على آراء المواطنين ومطالبهم، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجههم.

استمرار تحسين مستوى الخدمات وسرعة إنهاء مصالح المواطنين أولوية قصوى

وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل في مختلف الملفات، وضرورة تسريع معدلات الإنجاز، خاصة فيما يتعلق بملفات التصالح، والمتغيرات المكانية، وتراخيص البناء، مع التأكيد على سرعة الرد على استفسارات المواطنين وتقديم التيسيرات اللازمة لهم.

المتابعة المستمرة لشكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة والرد عليها

والتقى محافظ الدقهلية خلال تفقده المركز التكنولوجي بالمواطنين واستمع إليهم للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة لهم وسرعة الاستجابة لمطالبهم ومعدل الإنجاز داخل المركز التكنولوجي، الذين أعربوا عن رضاهم بمستوى الأداء.

محافظ الدقهلية يتفقد الحملة الميكانيكية بمركز ومدينة طلخا

وواصل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، متابعة سير العمل في الحملة الميكانيكية برئاسة مركز ومدينة طلخا، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على الحالة العامة بالشوارع والميادين.

وأكد محافظ الدقهلية أن الجولات الميدانية تهدف إلى متابعة الأداء الفعلي على أرض الواقع، والتأكد من كفاءة منظومة العمل داخل الوحدات المحلية، وتحقيق أعلى مستوى من الانضباط والنظافة العامة، بما ينعكس إيجابيًا على تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وخلال تفقده للحملة الميكانيكية، شدد المحافظ على استمرار جاهزية المعدات والمركبات، وإجراء الصيانة الدورية لها، والحفاظ على كفاءتها واستغلال الإمكانات المتاحة في دعم منظومة النظافة ورفع المخلفات، مشددًا على ضرورة الحفاظ على المعدات وحسن إدارتها لضمان استمرارية العمل الميداني وعدم تعطل الخدمات.

تابع مستوى النظافة العامة والإشغالات بالشوارع

كما تفقد محافظ الدقهلية الحالة العامة بعدد من الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة طلخا، واطلع على مستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات، موجهًا باستمرار تكثيف حملات النظافة اليومية، ورفع المخلفات أولاً بأول، والتعامل الحازم مع أي مظاهر عشوائية أو إشغالات تعوق حركة المواطنين والسيارات.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة، والاستجابة السريعة لشكاوى ومطالب المواطنين، والتنسيق بين مختلف الإدارات المعنية للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، مؤكدًا أن النظافة العامة ورفع الإشغالات من أولويات العمل التنفيذي خلال المرحلة الحالية.

