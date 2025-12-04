5 قرارات لمحافظ الدقهلية في جولة مفاجئة على ميت غمر

18 حجم الخط

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية جولة تفقدية مفاجئة داخل مركز ومدينة ميت غمر، شملت المرور على عدد من الإدارات الحيوية للوقوف على مستوى الأداء، وسرعة إنجاز المعاملات.

جولة لمحافظ الدقهلية في ميت غمر

استهل المحافظ جولته بالمركز التكنولوجي في ميت غمر ، حيث التقى بعدد من المواطنين داخل مقر المركز، واستمع إلى ملاحظاتهم بشأن الخدمات المقدمة، موجها بضرورة تسريع وتيرة إنهاء الطلبات وتحقيق أعلى مستوى من الدقة في التعامل مع ملفات المواطنين، مع التأكيد على الالتزام الكامل بقواعد الشفافية وتقديم الخدمة بالمستوى اللائق.

مراجعة ملفات المحاضر والمخالفات

وتفقد محافظ الدقهلية الإدارة الهندسية بأقسامها المختلفة، واطلع على سير العمل بها، كما قام بمراجعة ملفات المحاضر والمخالفات وقرارات الإزالة داخل حجرة المحاضر، لضمان الانضباط الكامل في إجراءات المتابعة والتنفيذ.

الملاحظات والتعليمات المهمة

وخلال تفقده للإدارة الهندسية ووحدة المتغيرات المكانية، وجه المحافظ بعدد من الملاحظات والتعليمات المهمة شملت:

1. ضرورة تحديث سجلات المخالفات أولًا بأول، ومراجعة القرارات التي لم تنفذ بعد مع توضيح أسباب التأخير.

2. إعداد تقرير بحالات التعديات الجديدة على أرض الواقع، وإرفاق صور موثقة وتوقيتات دقيقة.

3. مراجعة قرارات الإزالة والتأكد من تنفيذها الفعلي، مع رفع تقرير دوري بالمتبقي من الحالات.

4. التنبيه بعدم قبول أي ملفات غير مكتملة داخل الإدارة الهندسية وتشديد الرقابة على الموظفين لضمان الالتزام بالإجراءات.

5. رفع كفاءة الأرشفة الورقية والرقمية للإجراءات المتخذة، وتحديد المسؤول عن كل ملف لضمان المحاسبة.

كما وجه المحافظ بمراجعة منظومة العمل داخل وحدة المتغيرات المكانية وتأكيد الربط بين البلاغات المرسلة والإجراءات القانونية من الوحدة.

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء أنور عثمان، رئيس مركز ومدينة ميت غمر ونوابه، ومدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، ومدير المركز التكنولوجي، ومدير الإدارة الهندسية، مدير إدارة الأزمات والكوارث.

تأتي هذه الجولة في إطار الحرص المستمر لمحافظة الدقهلية على متابعة الأداء الميداني، ورفع مستوى الخدمات، وإحكام الرقابة على الإدارات التنفيذية لضمان تقديم خدمة تليق بالمواطن وتدعم جهود الدولة نحو الانضباط والحوكمة.

