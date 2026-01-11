اقتصادية قناة السويس: توفير 140 ألف فرصة عمل واستثمارات بـ5.1 مليار دولار

18 حجم الخط

اقتصادية قناة السويس، أكد المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة تشهد طفرة غير مسبوقة في معدلات التوظيف والاستثمار، تعكس نجاح استراتيجية الدولة في تحويل المنطقة إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي.

100 ألف فرصة عمل مباشرة من المصانع المتعاقد عليها خلال ثلاث سنوات ونصف

وأوضح جمال الدين، خلال تصريحات تليفزيونية بقناة إكسترا نيوز، أن المصانع التي جرى التعاقد معها خلال الثلاث سنوات والنصف الماضية توفر ما يقرب من 100 ألف فرصة عمل مباشرة، تتركز النسبة الأكبر منها في منطقة السخنة الصناعية، باعتبارها القلب الصناعي للمنطقة الاقتصادية لـ قناة السويس.

منطقة القنطرة تتحول إلى قطب صناعي واعد بـ70 ألف فرصة عمل مباشرة

وأشار رئيس الهيئة إلى أن منطقة القنطرة غرب وشرق تمثل نموذجًا ناجحًا للتنمية المتكاملة، حيث توفر وحدها نحو 70 ألف فرصة عمل مباشرة، في قطاعات متنوعة تشمل الصناعات النسيجية والغذائية والهندسية، بما يعزز التنمية في محافظات القناة وسيناء.

إجمالي فرص العمل في جميع مناطق الهيئة يصل إلى 140 ألف وظيفة مع توقعات بالزيادة

ولفت جمال الدين إلى أن إجمالي فرص العمل المتوقعة في كافة مناطق الهيئة الاقتصادية، بما في ذلك الموانئ والأنشطة اللوجستية والخدمية، يبلغ نحو 140 ألف فرصة عمل، مؤكدًا أن هذا الرقم مرشح للزيادة مع دخول مشروعات جديدة حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

استثمارات قياسية بقيمة 5.1 مليار دولار خلال نصف عام فقط

وفيما يخص معدلات الاستثمار، كشف رئيس الهيئة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت في التعاقد على استثمارات جديدة بقيمة 5.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (يوليو – ديسمبر)، وهو رقم يتجاوز ما تحقق خلال عام مالي كامل سابق، والذي سجل استثمارات بقيمة 4.6 مليار دولار.

زيادة تتجاوز 500 مليون دولار تؤكد تسارع وتيرة النمو الاقتصادي

وأوضح أن الفارق الإيجابي الذي يزيد على 500 مليون دولار يعكس التسارع الواضح في وتيرة جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مدفوعًا بتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، وتبسيط إجراءات التعاقد والتراخيص.

توقعات بتسجيل أعلى رقم استثمارات في تاريخ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

واختتم جمال الدين تصريحاته بالتأكيد على أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مرشحة لتسجيل أعلى حجم استثمارات في تاريخها منذ إنشائها، مع توقعات بتحقيق رقم قياسي جديد بنهاية العام المالي الحالي في يونيو 2026، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر عشرات الآلاف من فرص العمل المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.