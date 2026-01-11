الأحد 11 يناير 2026
اليوم، تسليم كارنيهات العضوية للفائزين بجولة الإعادة بالدوائر الملغاة

تستقبل الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أعضاء المجلس الفائزين في الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى، والذي أعلنتهم أمس الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

استقبال النواب المعينين والفائزين في جولة الإعادة لتسليم كارنيهات العضوية 

وأكد الأمين العام للمجلس، أن استقبال النواب مستمر لحين الانتهاء من تسليم جميع كارنيهات العضوية وغيرها من الأدوات البرلمانية للأعضاء الجدد.

وفي ذات السياق، أعلن المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أن الأمانة العامة للمجلس انتهت حتى الثلاثاء الماضي 6 يناير من تسليم عدد 178 نائبًا من النواب السابق إعلان فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات، كارنيهات العضوية وقاموا باستيفاء كافة بيانات العضوية.

استقبال أعضاء مجلس النواب في العاصمة الجديدة 

وأكد الأمين العام، أن إجمالي عدد النواب الذين تسلموا كارنيهات العضوية حتى الآن إلى 494 نائبًا، على مدار 3 أيام.

تسليم كارنيهات العضوية لنواب 14 محافظة

وأشار الأمين العام إلى أن النواب الذين تسلموا كارنيهات العضوية الثلاثاء الماضي من السابق إعلان فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، فضلًا عن النواب المعلن فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات أول أمس الأحد 4 يناير.

أمانة النواب تتابع نتائج الانتخابات لاستقبال الأعضاء الجدد 

وأضاف المستشار أحمد مناع، أن الأمانة العامة لمجلس النواب تتابع أولًا بأول تلقي النتائج من الهيئة الوطنية للانتخابات في باقي الدوائر فور إعلانها من الهيئة مرفقًا بها البيانات المسجلة لدى الهيئة للنواب الفائزين.

