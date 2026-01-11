وفاة الممثل الأمريكي تي كي كارتر عن 69 عاما

18 حجم الخط

توفي الممثل الأمريكي الشهير تي كي كارتر، الذي اشتهر بأدوار بارزة في أفلام مثل The Thing وRunaway Train والمسلسل الشهير Punky Brewster، عن عمر ناهز 69 عاما.

وذكرت إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، في بيان نقلته مجلة PEOPLE، أن كارتر عُثر عليه متوفى داخل منزله في مدينة دوارتي بولاية كاليفورنيا.

وأكدت السلطات عدم وجود شبهة جنائية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بسبب الوفاة.

وُلد كارتر في 14 ديسمبر 1956 ونشأ في مدينة لوس أنجلوس، وبدأ مسيرته الفنية في سن مبكرة، حيث قدم عروضا كوميدية ارتجالية منذ كان في الثانية عشرة من عمره.

وخلال المرحلة الثانوية، شارك في عدد من العروض المسرحية، من بينها مسرحية The Odd Couple للكاتب نيل سايمون، وفقا لموقع IMDb.

بعد تخرجه، واصل صقل موهبته في الكوميديا الارتجالية من خلال عروض منتظمة في عدد من المسارح والنوادي الشهيرة في لوس أنجلوس، قبل أن ينتقل تدريجيا إلى العمل التلفزيوني والسينمائي.

وخلال سبعينيات القرن الماضي، ظهر كارتر في أدوار صغيرة بعدد من المسلسلات التلفزيونية، من بينها Police Woman وThe Waltons وThe Jeffersons. وجاءت انطلاقته الأبرز عام 1982 عندما جسّد شخصية الطاهي نولز في فيلم الرعب الشهير The Thing، ثم شارك لاحقا في فيلم Runaway Train عام 1985 بدور ديف برينس.

وفي الفترة نفسها، حاز شهرة واسعة من خلال مشاركته في مسلسل Punky Brewster خلال ثمانينيات القرن الماضي، حيث أدى دور مايك فولتون على مدار موسمين، كما شارك في المسلسل الكوميدي Just Our Luck الذي استمر لموسم واحد.

