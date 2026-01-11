الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أمطار وصقيع، الأرصاد تحذر من تعرض مصر لمنخفض جوي متعمق خلال ساعات

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
18 حجم الخط

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد خلال الأسبوع الحالي تقلبات جوية ملحوظة مع بداية موسم الشتاء والدخول في الفترة الأولى من شهر طوبة، مشيرة إلى أن يومي الإثنين والثلاثاء سيشهدان تأثر البلاد بـ منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على المحافظات الساحلية، خاصة المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري.

رياح نشطة واضطراب في الملاحة البحرية

وأوضحت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج «حديث القاهرة» عبر شاشة القاهرة والناس، أن المنخفض الجوي يصاحبه نشاط ملحوظ للرياح، ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، داعية إلى توخي الحذر خلال هذه الفترة.

انخفاض واضح في درجات الحرارة نهارًا وليلًا

وأضافت أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا كبيرًا، حيث تسجل العظمى في القاهرة الكبرى ما بين 19 و20 درجة مئوية خلال النهار، وتنخفض إلى نحو 18 درجة يومي الإثنين والثلاثاء، بينما تشهد ساعات الليل برودة شديدة، تصل إلى حد الصقيع في مناطق وسط سيناء والوادي الجديد، في حين تتراوح درجات الحرارة الصغرى بالقاهرة بين 10 و12 درجة مئوية.

تحذيرات الأرصاد الجوية من الشبورة والرمال المثارة

وحذرت عضو هيئة الأرصاد من الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، مشددة على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، كما نبهت إلى أن نشاط الرياح قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في المناطق المكشوفة، خاصة الصحراوية منها.

نصائح مهمة للمواطنين

وشددت الدكتورة منار غانم على أهمية ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال فترات الليل، وعدم الانخداع بحالة الاستقرار النسبي للطقس نهارًا، مؤكدة ضرورة متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر خلال الأسبوع، خاصة فيما يتعلق بكميات الأمطار وتوزيعها على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، نظرًا لتغير الأجواء بشكل سريع خلال هذه الفترة.

الجريدة الرسمية